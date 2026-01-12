Η Exxon στο στόχαστρο Τραμπ μετά τα σχόλια της εταιρείας για την αγορά πετρελαίου της Βενεζουέλας

Το ενδεχόμενο αποκλεισμού της Exxon Mobil από επενδύσεις στην Βενεζουέλα προανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή (11.1.25) μετά τα σχόλια του CEO της εταιρείας, Ντάρεν Γουντς, ο οποίος χαρακτήρισε τη χώρα «μη ελκυστική για επενδύσεις».

Σύμφωνα με το Reuters, τα σχόλια έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης υψηλού προφίλ στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ και τουλάχιστον 17 κορυφαίων στελεχών του πετρελαϊκού κλάδου. O Ceo της Exxon Mobil Ντάρεν Γουντς, υπογράμμισε ότι η Βενεζουέλα θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει σε ουσιαστικές νομικές και εμπορικές μεταρρυθμίσεις ώστε να καταστεί ελκυστική για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε καλέσει τις πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν έως και 100 δισ. δολάρια για την αναζωογόνηση της βενεζουελάνικης πετρελαϊκής βιομηχανίας, φάνηκε ενοχλημένος από τη στάση της Exxon. «Δεν μου άρεσε η απάντηση της Exxon», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Air Force One. «Πιθανότατα θα τείνω να κρατήσω την Exxon έξω. Παίζουν πολύ χαριτωμένα».

Γιατί Exxon και ConocoPhillips είχαν αποχωρήσει από τη Βενεζουέλα

Για δεκαετίες, η Exxon, η ConocoPhillips και η Chevron υπήρξαν βασικοί εταίροι της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας PDVSA. Ωστόσο, η κρατικοποίηση της βιομηχανίας πετρελαίου την περίοδο 2004 – 2007, επί προεδρίας Ούγκο Τσάβες, οδήγησε την Exxon και την ConocoPhillips σε αποχώρηση και σε προσφυγές στη διεθνή διαιτησία.

Σήμερα, η Βενεζουέλα οφείλει συνολικά πάνω από 13 δισ. δολάρια στις δύο εταιρείες λόγω απαλλοτριώσεων, βάσει δικαστικών αποφάσεων. Ο Γουντς τόνισε στον Τραμπ ότι η Exxon έχει δει τα περιουσιακά της στοιχεία να κατάσχονται δύο φορές στη χώρα και ότι μια ενδεχόμενη επιστροφή θα απαιτούσε «πολύ σημαντικές αλλαγές» στο θεσμικό πλαίσιο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γουντς, «οι νομικές και εμπορικές δομές που ισχύουν σήμερα στη Βενεζουέλα είναι μη επενδυτικές».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ConocoPhillips Ράιαν Λανς, επισήμανε ότι η εταιρεία του είναι ο μεγαλύτερος μη κρατικός πιστωτής της Βενεζουέλας και ζήτησε συνολική αναδιάρθρωση του χρέους και του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Ο Τραμπ απάντησε ότι η ConocoPhillips θα ανακτήσει μεγάλο μέρος των χρημάτων της, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ «θα ξεκινήσουν από την αρχή».

Παρέμβαση των ΗΠΑ

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα αποφασίσει ποιες εταιρείες θα επιτραπεί να δραστηριοποιηθούν στη χώρα, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις θα συναλλάσσονται απευθείας με τις ΗΠΑ και όχι με τη Βενεζουέλα. Το Σάββατο, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που εμποδίζει δικαστήρια και πιστωτές να κατάσχουν έσοδα από πωλήσεις βενεζουελάνικου πετρελαίου, τα οποία τηρούνται σε λογαριασμούς του Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.