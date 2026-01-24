Η Fitch αναβάθμισε τις προοπτικές αξιολόγησης της Τουρκίας, αμετακίνητη η Moody’s

Αναβαθμίστηκε η προοπτική αξιολόγησης της Τουρκίας σε θετική από σταθερή την Παρασκευή (23.1.2026) από τον οίκο Fitch Ratings, λόγω της συνεχούς μείωσης του πληθωρισμού και των ισχυρών συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία διατήρησε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Τουρκίας σε ξένο νόμισμα στο BB-, τρία επίπεδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.

Η κίνηση αυτή αντανακλά μια περαιτέρω μείωση των «εξωτερικών τρωτών σημείων», συμπεριλαμβανομένης μιας ταχύτερης από την αναμενόμενη αύξησης των αποθεματικών και της συνεχιζόμενης αυστηροποίησης των μακροοικονομικών πολιτικών. Η Τουρκία έλαβε τελευταία φορά αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης από την Fitch το 2024, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s ολοκλήρωσε μια περιοδική αναθεώρηση των αξιολογήσεων της Τουρκίας χωρίς να προβεί σε καμία ενέργεια για την αναβάθμισή της. Ο οργανισμός κατατάσσει τη χώρα στο Ba3 με σταθερές προοπτικές, υποστηριζόμενες από τη «μεγάλη, διαφοροποιημένη και δυναμική οικονομία της και το χαμηλό βάρος του δημόσιου χρέους της».

Ο ετήσιος πληθωρισμός της Τουρκίας υποχώρησε τελευταία φορά στο 30,9% τον Δεκέμβριο, με τις αγορές να προβλέπουν ότι θα επιβραδυνθεί σε περίπου 20% μέχρι το τέλος του έτους, τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον επίσημο στόχο. Η κεντρική τράπεζα, προειδοποιώντας για πιέσεις στις τιμές λόγω εποχικότητας τους πρώτους δύο μήνες του έτους, συνέχισε έναν κύκλο μειώσεων των επιτοκίων την Πέμπτη, όταν μείωσε το κόστος δανεισμού κατά 100 μονάδες βάσης στο 37%.