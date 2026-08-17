Η Γαλλία εκταμιεύει πάνω από 100 εκατ. ευρώ για τους πυρόπληκτους

Περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η Γαλλία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που ζημιώθηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, με την κυβέρνηση να προχωρά παράλληλα σε φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει ήδη εγκρίνει 12 εκατ. ευρώ για τα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ στη νοτιοδυτική Γαλλία, τις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές από τις πυρκαγιές, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

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Παράλληλα, οι επιχειρήσεις στις πληγείσες περιοχές θα απαλλαγούν για τρεις μήνες από ασφαλιστικές εισφορές και φόρο ακίνητης περιουσίας, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Euronews.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρωθυπουργό, μόνο από τις συγκεκριμένες απαλλαγές το συνολικό ύψος της κρατικής στήριξης θα ξεπεράσει πολύ γρήγορα τα 100 εκατ. ευρώ.

Οι πυρκαγιές κατέστρεψαν δασικές και άλλες εκτάσεις στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μετά τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που έπληξαν την ήπειρο. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ενώ πολλές κατοικίες καταστράφηκαν και επιχειρήσεις υπέστησαν σημαντικές απώλειες, ιδιαίτερα στον τουριστικό κλάδο.

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Οι ακραίες θερμοκρασίες άσκησαν επίσης πιέσεις στα δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης, αλλά και στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

Ο Λεκορνί προειδοποίησε τις ασφαλιστικές εταιρείες ότι η κυβέρνηση θα κατονομάσει όσες δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στα θύματα των πυρκαγιών.

Την ίδια ημέρα, ο υπουργός Σερζ Παπέν ανακοίνωσε τη δημιουργία ταμείου εγγυήσεων ύψους 30 εκατ. ευρώ, με αρχική χρηματοδότηση από τη γαλλική δημόσια επενδυτική τράπεζα Bpifrance, το γαλλικό κράτος και την περιφέρεια Νέα Ακουιτανία.

Επιπλέον, το κράτος, οι τοπικές αρχές και φορείς του ιδιωτικού τομέα θα διαθέσουν 2 εκατ. ευρώ για την ανάκαμψη του τουρισμού στην περιοχή.

Η γαλλική κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να συνεργαστεί με χώρες που έχουν πληγεί σοβαρά από πυρκαγιές, μεταξύ των οποίων η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και ο Καναδάς, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες τους και να ενισχυθεί η προετοιμασία για μελλοντικές πυρκαγιές.