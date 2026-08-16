Κίνα: Ετήσια αύξηση 7,68% κατέγραψαν τα έσοδα πωλήσεων ψηφιακών παιχνιδιών το 2025

Το 2025, η εσωτερική αγορά ψηφιακών παιχνιδιών στην Κίνα κατέγραψε έσοδα έσοδα πωλήσεων άνω των 350 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 44,96 δισεκατομμυρίων ευρώ) με ετήσια αύξηση 7,68%.

Άνοδο κατέγραψε και ο αριθμός των χρηστών των ψηφιακών παιχνιδιών στην Κίνα, ο οποίος ανήλθε σε 683 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 1,35%.

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Η έκθεση για τα ψηφιακά παιχνίδια

Η 16η Διεθνής Έκθεση της Κίνας για τις Ψηφιακές Εκδόσεις θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Αυγούστου στην Τζινάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Σαντόνγκ στην ανατολική Κίνα, με τη φετινή διοργάνωση να φέρνει για πρώτη φορά στο προσκήνιο τα ψηφιακά και διαδικτυακά παιχνίδια.

Η νέα έκθεση αναμένεται να αποτελέσει ακόμη ένα βήμα για την προβολή της κινεζικής ψηφιακής δημιουργίας και της σύνδεσής της με την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Ο ειδικός τομέας της έκθεσης θα επικεντρωθεί στη σύνδεση της σύγχρονης τεχνολογίας με την παραδοσιακή κινεζική κουλτούρα.

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Από το Black Myth Wukong στη νέα ψηφιακή εποχή

Η κινεζική βιομηχανία ψηφιακών παιχνιδιών γνωρίζει τα τελευταία χρόνια σημαντική ανάπτυξη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Black Myth Wukong, που απέκτησε διεθνή απήχηση και ανέδειξε τις τεχνολογικές δυνατότητες της κινεζικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, το παιχνίδι αξιοποίησε στοιχεία της κινεζικής μυθολογίας και παράδοσης, μεταφέροντάς τα σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Η τάση της σύνδεσης με την πολιτιστική παράδοση της Κίνας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της φετινής έκθεσης στην Τζινάν.