Η Κίνα εξετάζει τη συμφωνία 2 δισ. δολαρίων της Meta για την Manus

Την εξαγορά ύψους 2 δισ. δολαρίων της νεοσύστατης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Manus από τη Meta Platforms εξετάζει η Κίνα, για πιθανή παραβίαση κανονισμών εθνικής ασφάλειας ή εξαγωγής τεχνολογίας, μια αρχική αξιολόγηση που θα μπορούσε να εμποδίσει τη συμφωνία στο μέλλον.

Σύμφωνα με το Bloomberg, παρότι η Manus πλέον εδρεύει στη Σιγκαπούρη, οι κινεζικές αρχές επικεντρώνονται στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε ενώ η εταιρεία βρισκόταν στην Κίνα. Η Manus έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους χρήστες να εκτελούν εργασίες όπως η κράτηση πτήσεων, ως ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια της Κίνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχικές αξιολογήσεις μπορεί να οδηγήσουν είτε σε μη παρέμβαση είτε σε επίσημες έρευνες, πιθανώς με κυρώσεις ή όρους πριν από την έγκριση της συμφωνίας. Το Πεκίνο εξετάζει επίσης την πιθανή πώληση του TikTok στις ΗΠΑ από την ByteDance.

Η μητρική εταιρεία της Manus, Butterfly Effect Pte, ιδρύθηκε στην Κίνα πριν μετακομίσει στη Σιγκαπούρη – αλλά ολοκλήρωσε αυτή τη μετάβαση μόλις τον τελευταίο χρόνο περίπου. Η νεοσύστατη επιχείρηση έχει επικεντρωθεί στις διεθνείς αγορές σχεδόν από την αρχή και το προϊόν της δεν ήταν ποτέ διαθέσιμο στη χώρα προέλευσής της.

Η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Benchmark, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, δέχτηκε επικρίσεις το 2025 από Αμερικανούς νομοθέτες και άλλους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων επειδή υποστήριξε μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με δεσμούς με την Κίνα.