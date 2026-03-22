Η Κούβα ξεμένει από καύσιμα λόγω του εμπάργκο πετρελαίου των ΗΠΑ, δεύτερο μπλακ άουτ σε μια εβδομάδα 

Το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας υπέστη άλλη μια διακοπή ρεύματος το Σάββατο, το δεύτερο μεγάλο πλήγμα για το ενεργειακό της σύστημα αυτή την εβδομάδα, εν μέσω του εμπάργκο καυσίμων της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της πίεσης προς την κυβέρνηση της Αβάνας.

Εδώ και πάνω από δύο μήνες έχουν διακοπεί οι παραδόσεις από την Βενεζουέλα, βασικό προμηθευτή της Κούβας, ενώ οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει με κυρώσεις όποια χώρα παραδώσει πετρέλαιο στην Κούβα, με αποτέλεσμα η χώρα να απειλείται με γενική διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

Το ηλεκτρικό σύστημα της Κούβας υπέστη κατάρρευση σε εθνικό επίπεδο αργά το Σάββατο, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων CubaDebate, με τις εργασίες να συνεχίζονται για την επανεκκίνηση της ηλεκτροδότησης. Μια βλάβη σε μια μονάδα παραγωγής ενέργειας στο Νουέβιτας προκάλεσε τις διακοπές, σύμφωνα με τις αρχές που δεν τους επιτρέπεται αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ.

Η διακοπή ρεύματος του Σαββάτου ακολούθησε αυτή της Δευτέρας, εν μέσω της εντεινόμενης πίεσης των ΗΠΑ που στερεί από την κουβανική κυβέρνηση καύσιμα και χρηματοδότηση. Τα 10 εκατομμύρια κάτοικοι του νησιού υπόκεινται σε χρόνιες διακοπές ρεύματος εδώ και χρόνια και πλέον η πίεση κλιμακώνεται από το ενισχυμένο εμπάργκο που έχει επιβάλει ο Πρόεδρος Τραμπ.

Οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί της χώρας απαιτούν περίπου 100.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα για να καλύψουν τη ζήτηση και η εγχώρια παραγωγή αντιπροσωπεύει μόνο τα δύο πέμπτα αυτής. Η κατάσταση επιδεινώθηκε καθώς η μακροχρόνια παροχή καυσίμων της Βενεζουέλας κόπηκε αφού οι ΗΠΑ ανέλαβαν τον έλεγχο των πωλήσεων πετρελαίου της χώρας. Ένα ρωσικό φορτίο καυσίμων που κατευθυνόταν αυτή την εβδομάδα προς το νησί, άλλαξε πορεία αφού η Ουάσινγκτον διευκρίνισε ότι η χώρα εξακολουθεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει ρωσικά καύσιμα.