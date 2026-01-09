Διεθνή

Η συμφωνία Mercosur χαρακτηρίζεται ως σημαντική επιτυχία από τους βιομήχανους της Γερμανίας

Η Γερμανία βλέπει ευκαιρίες από τη νέα εμπορική συμφωνία
iStock
iStock

Ως «σημαντική επιτυχία για τη γερμανική και την ευρωπαϊκή οικονομία» χαρακτηρίζεται η έγκριση της συμφωνίας Mercosur από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους βιομήχανους της Γερμανίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δήλωση της διευθύνουσα σύμβουλος της Ένωσης Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), Τάνια Γκένερ «Η υιοθέτηση της συμφωνίας Mercosur συνιστά μια σημαντική επιτυχία για τη Γερμανία και την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει ότι μπορεί να δρα αποφασιστικά και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Παράλληλα, η συμφωνία καταδεικνύει ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ρόλο σημαντικού γεωστρατηγικού παράγοντα».

Όπως επισήμανε, βασικά οφέλη της συμφωνίας είναι η άρση των εμπορικών εμποδίων και η εξοικονόμηση περίπου τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως από δασμούς.

«Με περισσότερους από 750 εκατομμύρια καταναλωτές, διαμορφώνεται μία από τις μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως. Η πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το λίθιο και ο χαλκός, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ηλεκτροκίνηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», ανέφερε η κ. Γκένερ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ευρώπη «εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση, καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα διευρύνουν συστηματικά τις σφαίρες επιρροής τους».

Όπως υπογράμμισε, η συμφωνία Mercosur «μπορεί να αποτελέσει μόνο την αρχή», τονίζοντας ότι η ΕΕ οφείλει να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις στρατηγικές της συνεργασίες και να αναπτύξει νέες αγορές, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών συμφωνιών με χώρες όπως η Ινδία και η Ινδονησία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
161
119
117
102
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
ΗΠΑ – Chevron: Στο τραπέζι η επέκταση της άδειας για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Την Παρασκευή (9.1.26) ο Τραμπ θα συναντηθεί με στελέχη της Chevron στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν για την επέκταση της ειδικής άδειας στην Βενεζουέλα, που της επιτρέπει να εξαιρείται από τις αμερικανικές κυρώσεις
Houston, TX, USA - Apr 16, 2025: Exterior view of Chevron Corporation's global headquarters in Houston, Texas. Chevron Corporation is an American multinational energy corporation
Ο Τραμπ ζητά αύξηση μαμούθ στις αμυντικές δαπάνες: Στόχος 1,5 τρισ. δολάρια έως το 2027
Ο «Ονειρικός Στρατός» του Τραμπ, εφόσον εγκριθεί, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη αύξηση δαπανών στην ιστορία του αμερικανικού στρατού, την ώρα που οι δαπάνες εθνικής ασφάλειας για το τρέχον οικονομικό έτος έχουν ήδη εγκριθεί στα 901 δισ. δολάρια
Στρατιώτης
Newsit logo
Newsit logo