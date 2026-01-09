Η συμφωνία Mercosur χαρακτηρίζεται ως σημαντική επιτυχία από τους βιομήχανους της Γερμανίας

Ως «σημαντική επιτυχία για τη γερμανική και την ευρωπαϊκή οικονομία» χαρακτηρίζεται η έγκριση της συμφωνίας Mercosur από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους βιομήχανους της Γερμανίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δήλωση της διευθύνουσα σύμβουλος της Ένωσης Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), Τάνια Γκένερ «Η υιοθέτηση της συμφωνίας Mercosur συνιστά μια σημαντική επιτυχία για τη Γερμανία και την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει ότι μπορεί να δρα αποφασιστικά και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Παράλληλα, η συμφωνία καταδεικνύει ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ρόλο σημαντικού γεωστρατηγικού παράγοντα».

Όπως επισήμανε, βασικά οφέλη της συμφωνίας είναι η άρση των εμπορικών εμποδίων και η εξοικονόμηση περίπου τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως από δασμούς.

«Με περισσότερους από 750 εκατομμύρια καταναλωτές, διαμορφώνεται μία από τις μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως. Η πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το λίθιο και ο χαλκός, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ηλεκτροκίνηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», ανέφερε η κ. Γκένερ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ευρώπη «εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση, καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα διευρύνουν συστηματικά τις σφαίρες επιρροής τους».

Όπως υπογράμμισε, η συμφωνία Mercosur «μπορεί να αποτελέσει μόνο την αρχή», τονίζοντας ότι η ΕΕ οφείλει να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις στρατηγικές της συνεργασίες και να αναπτύξει νέες αγορές, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών συμφωνιών με χώρες όπως η Ινδία και η Ινδονησία.