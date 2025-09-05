ΗΠΑ: Νέα κακά μαντάτα για την απασχόληση – Κάτω από τις αναμενόμενες οι νέες θέσεις, αυξήθηκε το ποσοστό της ανεργίας

Συνεχίζει να αποδυναμώνεται η αγορά εργασίας των ΗΠΑ, καθώς οι νέες θέσεις εργασίας τον Αύγουστο του 2025 ήταν λιγότερες από τις αναμενόμενες και το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε.

Αυτό προκύπτει από έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS) των ΗΠΑ η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα (5.9.25), ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν προηγουμένως κατά μέσο όρο 75.000 νέες θέσεις εργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα στοιχεία για τον Ιούλιο, ωστόσο, αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω. 79.000 μη γεωργικές θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν εκείνο τον μήνα, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση του οργανισμού για 73.000 νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, οι στατιστικολόγοι αναθεώρησαν επίσης το στοιχείο για τον Ιούνιο – προς τα κάτω. Αντί για τις προηγουμένως υποτιθέμενες 14.000 θέσεις εργασίας, χάθηκαν 13.000. Τα στοιχεία της αγοράς εργασίας για τους προηγούμενους μήνες είχαν ήδη αναθεωρηθεί προς τα κάτω στην έκθεση του Ιουλίου.

Το ξεχωριστά υπολογισμένο ποσοστό ανεργίας ήταν 4,3% τον Αύγουστο του 2025, μειωμένο από 4,2% τον προηγούμενο μήνα. Αυτό σημαίνει ότι η πλήρης απασχόληση παραμένει σε ισχύ. Το όριο για αυτό στις ΗΠΑ είναι 5%.

Σύμφωνα με την έκθεση, μόνο 54.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα τον Αύγουστο, μετά από μια αναθεωρημένη πρόβλεψη για 106.000 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ισχυρότερη ανάπτυξη.

Η αγορά εργασίας είναι κρίσιμη για τη μελλοντική νομισματική πολιτική

Τα δεδομένα της αγοράς εργασίας είναι κρίσιμα για τη μελλοντική νομισματική πολιτική της Fed. Παρέχουν καθοδήγηση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα, τους επενδυτές και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο: Βρίσκεται η οικονομία των ΗΠΑ σε τροχιά ανάπτυξ