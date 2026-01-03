ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Σοκ στις αγορές πετρελαίου – Οι πρώτες δηλώσεις της Φον ντερ Λάιεν

Με εκρήξεις ξεκίνησε η 3η Ιανουαρίου 2026 στη Βενεζουέλα καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) επιβεβαίωσαν επίσημα ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση κατά της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρού. Η είδηση έπεσε σαν «βόμβα» όχι μόνο στο Καράκας, αλλά και στις διεθνείς αγορές.

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα αιφνιδίασε ακόμη και τους στενότερους συμμάχους της Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με το Reuters, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το ΝΑΤΟ είχαν προηγούμενη ενημέρωση, γεγονός που εξηγεί τη χαρακτηριστική σιωπή των πρώτων ωρών. Επιπλέον, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί βρέθηκαν προ τετελεσμένων, εγείροντας ερωτήματα για τον συντονισμό της διατλαντικής συνεργασίας.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατήγγειλε «ανοιχτή στρατιωτική επιθετικότητα» από τις ΗΠΑ και ανακοίνωσε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εντείνοντας την αβεβαιότητα για το πώς – και πόσο – μπορεί να κλιμακωθεί η κρίση.

Η απουσία συντονισμένης δυτικής αντίδρασης ενισχύει την εικόνα μιας μονομερούς ενέργειας από την Ουάσινγκτον, που όχι μόνο αιφνιδίασε συμμάχους αλλά και άνοιξε νέο κύκλο ανησυχίας για τη συνοχή της Δύσης σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών πιέσεων.

Γιατί η Βενεζουέλα «τρομάζει» τις αγορές ενέργειας

Βενεζουέλα δεν είναι απλώς μία ακόμη χώρα σε κρίση. Σύμφωνα με διεθνή ενεργειακά στοιχεία που επικαλείται το Reuters, βασισμένα σε δεδομένα του ΟΠΕΚ και της Υπηρεσίας Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), διαθέτει περίπου το 17–18% των παγκόσμιων αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου – το υψηλότερο ποσοστό διεθνώς.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε σοβαρή αποσταθεροποίηση στη χώρα δεν αντιμετωπίζεται από τις αγορές ως τοπικό γεγονός, αλλά ως δυνητική απειλή για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Μπορεί η σημερινή παραγωγή της Βενεζουέλας να παραμένει περιορισμένη, όμως τα τεράστια αποθέματα την καθιστούν κρίσιμο παράγοντα για τη μελλοντική ισορροπία της αγοράς.

Δεν είναι τυχαίο ότι η επίθεση των ΗΠΑ ενσωματώνεται άμεσα στις τιμές. Όπως επισημαίνουν αναλυτές στο Reuters, ο φόβος διαταραχών στην παραγωγή ή στις εξαγωγές αυξάνει το γεωπολιτικό ρίσκο, το οποίο περνά σχεδόν αυτόματα στα συμβόλαια πετρελαίου.

Ακριβότερες τιμές ενέργειας για Ευρώπη και Ελλάδα

Για την Ευρώπη, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ακριβότερη ενέργεια. Οι αυξήσεις στο πετρέλαιο μεταφέρονται γρήγορα στα καύσιμα, στις μεταφορές και τελικά στο κόστος ζωής, ασκώντας νέες πληθωριστικές πιέσεις, όπως σημειώνει το Reuters.

Για την Ελλάδα, όπου τα καύσιμα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου εισαγόμενα, το αποτέλεσμα είναι ακόμη πιο άμεσο: πιο ακριβή βενζίνη, αυξημένο κόστος μετακίνησης και νέα πίεση στα νοικοκυριά, σε μια περίοδο που οι ανατιμήσεις στην ενέργεια παραμένουν δύσκολα ελέγξιμες.

Η Βενεζουέλα μπορεί να βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, όμως οι εξελίξεις εκεί δεν μένουν τοπικές. Φτάνουν καθημερινά μέχρι το ταμείο του πρατηρίου – και το πορτοφόλι του καταναλωτή.

Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα πυροδοτεί ένα επικίνδυνο φαινόμενο «ντόμινο», αυξάνοντας δραματικά το γεωπολιτικό ρίσκο και την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.

Φον ντερ Λάιεν για Βενεζουέλα: «Οποιαδήποτε λύση πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο»

Σαφή θέση πήρε και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε:

«Παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και υποστηρίζουμε μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, και σε συντονισμό με τα κράτη – μέλη της ΕΕ, διασφαλίζουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ στη χώρα μπορούν να βασίζονται στην πλήρη υποστήριξή μας».