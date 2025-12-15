Κάγια Κάλλας: Η χρήση ρωσικών assets για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας φαίνεται όλο και πιο δύσκολη

Όλο και δυσκολότερη φαίνεται η χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω δανείου που θα βασίζεται στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία (σ.σ. ρωσικά assets) ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη (18.12.2025), δήλωσε σήμερα (15.12.2025) η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ Κάγια Κάλλας.

Η προειδοποίηση της Κάγια Κάλλας σχετικά με τη μείωση των πιθανοτήτων επίτευξης συμφωνίας για τα δεσμευμένα δισεκατομμύρια της Ρωσίας ήρθε την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώνονται στο Βερολίνο για να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τη μορφή μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας σε συζητήσεις με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι και απεσταλμένους του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ηγέτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Γερμανού Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, επιμένουν ότι η χρήση των assets της Ρωσίας είναι η μόνη αξιόπιστη μέθοδος για την Ευρώπη να διατηρήσει την Ουκρανία οικονομικά βιώσιμη από το επόμενο έτος, σύμφωνα με το Politico.

Ωστόσο, εν όψει της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, αυξάνονται οι φόβοι ότι η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να αποτύχει λόγω της αντίστασης των κρατών μελών της ΕΕ, τα οποία δέχονται πιέσεις τόσο από τη Ρωσία όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενώ ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ έχει αναφερθεί σε απειλές από τη Ρωσία σε περίπτωση που οι Βρυξέλλες κατάσχουν τα περιουσιακά στοιχεία – και η Μόσχα έχει ήδη λάβει μέτρα για να μηνύσει την βελγική τράπεζα όπου φυλάσσεται το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων – δύο ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που εμπλέκονται στην προσπάθεια χορήγησης του δανείου δήλωσαν ότι και οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιταχθούν στο σχέδιο.

«Οι Αμερικανοί δεν απαιτούν μόνο από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που η Ρωσία δεν κατάφερε να καταλάβει, αλλά πιέζουν επίσης αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να μην χορηγήσουν στην Ουκρανία δάνειο αποζημίωσης ύψους 210 δισ. ευρώ», δήλωσε ένας από τους ανώτερους ευρωπαίους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με ένα σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας που διέρρευσε, η Ουάσιγκτον σκοπεύει να διαθέσει μέρος των περιουσιακών στοιχείων για τις προσπάθειες ανασυγκρότησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ενώ οι ίδιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν εγκαταλείψει τη βασική τους αντίθεση στο να χρησιμοποιήσει η Ευρώπη τα περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία.

Ο Μερτς έχει ήδη επιμείνει ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν πρέπει να μεταφερθούν προς οικονομικό όφελος των ΗΠΑ.

Μιλώντας κατά την άφιξή της σε συνάντηση υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, η Κάλλας σημείωσε «σημαντική πίεση από όλες τις πλευρές» σχετικά με το δάνειο αποζημίωσης, το οποίο χαρακτήρισε ως την «πιο αξιόπιστη επιλογή» για να διατηρηθεί η οικονομική ευρωστία του Κιέβου από το επόμενο έτος.

«Αυτό [το δάνειο αποζημιώσεων] είναι το θέμα στο οποίο εργαζόμαστε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τελικό αποτέλεσμα και είναι όλο και πιο δύσκολο, αλλά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και έχουμε ακόμα μερικές ημέρες», είπε.

Το Βέλγιο αντιτίθεται εδώ και καιρό στη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για να βοηθηθεί η Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την ειρηνευτική διαδικασία και θα εξέθετε τις Βρυξέλλες σε νομικές αντιποίνες από τη Ρωσία.

Τις τελευταίες ημέρες, η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Μάλτα τάχθηκαν κατά του σχεδίου, ενώ η Ουγγαρία και η Σλοβακία είχαν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους. Το Σαββατοκύριακο, ο νέος πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, τάχθηκε κατά του δανείου, δηλώνοντας ότι η Πράγα δεν θα παράσχει καμία χρηματοοικονομική εγγύηση για να στηρίξει το Βέλγιο.

Η ΕΕ δεν χρειάζεται ομόφωνη υποστήριξη για να αξιοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την απόφαση της περασμένης εβδομάδας να χρησιμοποιήσει έκτακτα μέτρα για να δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία επ’ αόριστον. Μια ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία θα μπορούσε να περάσει ακόμη και αν και οι επτά χώρες που αναφέρθηκαν παραπάνω αντιταχθούν, δεδομένου ότι μια μειοψηφία που μπορεί να εμποδίσει την απόφαση απαιτεί το 35% του πληθυσμού της ΕΕ.

Ωστόσο, ο Κάλλας δήλωσε ότι «δεν θα είναι εύκολο» να παρακαμφθεί το Βέλγιο, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στη χώρα. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συμφωνήσουν με ό,τι κάνουμε».

Οι απειλές κατά του Βελγίου φαίνεται να εντείνονται.

Μια κοινή έρευνα των EU Observer, Humo, De Morgen και Dossier Center αποκάλυψε ότι η διευθύνουσα σύμβουλος της Euroclear, Valérie Urbain, έχει δεχτεί απειλές και εκφοβισμούς από έναν Ρώσο-συμπαθητικό Γάλλο τραπεζίτη που έχει σχέσεις με την Euroclear, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να προσλάβει ιδιωτική ασφάλεια.

Σε απάντηση, ο πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας Kallas δήλωσε: «Ορισμένες χώρες είναι πιο συνηθισμένες στις απειλές της Ρωσίας από άλλες, αλλά θέλω να σας πω ότι πρόκειται μόνο για απειλές. Αν παραμείνουμε ενωμένοι, θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί».