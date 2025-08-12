Κίνα: Κυβερνητικές συστάσεις στις επιχειρήσεις να μην χρησιμοποιούν το τσιπ της Nvidia, H20

Η Nvidia και η Advanced Micro Devices εξασφάλισαν πρόσφατα την έγκριση της Ουάσιγκτον για την επανέναρξη των πωλήσεων τσιπ AI χαμηλότερης κατηγορίας στην Κίνα, υπό τον αμφιλεγόμενο και νομικά αμφισβητήσιμο όρο ότι θα παραχωρήσουν στην αμερικανική κυβέρνηση το 15% των σχετικών εσόδων.

Ωστόσο, ακόμη και με την υποστήριξη της ομάδας του Τραμπ, οι δύο εταιρείες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι οι Κινέζοι πελάτες τους δέχονται πιέσεις από το Πεκίνο να αγοράζουν εγχώρια τσιπ. Η συνολική πίεση του Πεκίνου επηρεάζει τους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της AMD, εκτός από την Nvidia, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, αν και δεν είναι σαφές εάν κάποια επιστολή αναφερόταν συγκεκριμένα στο τσιπ MI308 της AMD.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας σχεδιασμού τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Cambricon Technologies σημείωσαν άνοδο στο ημερήσιο όριο του 20% μετά την είδηση για τις οδηγίες της Κίνας, οδηγώντας σε άνοδο και άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως η Semiconductor Manufacturing International.

Η στάση του Πεκίνου θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα του Τραμπ να μετατρέψει την αλλαγή στάσης του σε θέματα ελέγχου των εξαγωγών σε πηγή εσόδων για τα κρατικά ταμεία, μια συμφωνία που ανέδειξε την συναλλακτική προσέγγιση της κυβέρνησής του σε θέματα εθνικής ασφάλειας, τα οποία για πολύ καιρό θεωρούνταν μη διαπραγματεύσιμα.

Ωστόσο, οι κινεζικές εταιρείες ενδέχεται να μην είναι έτοιμες να στραφούν σε τοπικά ημιαγωγικά. «Τα τσιπ των εγχώριων κατασκευαστών βελτιώνονται δραματικά σε ποιότητα, αλλά ενδέχεται να μην είναι τόσο ευέλικτα για συγκεκριμένα φορτία εργασίας στα οποία η εγχώρια βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας ελπίζει να επικεντρωθεί», δήλωσε ο Homin Lee, ανώτερος μακροοικονομικός στρατηγικός στην Lombard Odier στη Σιγκαπούρη. Ο Lee πρόσθεσε ότι αναμένει «ισχυρή» ζήτηση για τα τσιπ που η κυβέρνηση Τραμπ επιτρέπει στην Nvidia και την AMD να πωλούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Πεκίνο ρώτησε τις εταιρείες για αυτή τη δυναμική σε μερικές από τις επιστολές του, σύμφωνα με έναν από τους ανθρώπους, θέτοντας ερωτήματα όπως γιατί αγοράζουν τσιπ Nvidia H20 αντί για τοπικές εναλλακτικές λύσεις, αν αυτή είναι μια απαραίτητη επιλογή δεδομένων των εγχώριων επιλογών και αν έχουν εντοπίσει προβλήματα ασφάλειας στο υλικό της Nvidia. Οι ειδοποιήσεις συμπίπτουν με αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια και την αξιοπιστία των επεξεργαστών H20. Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές έχουν εκφράσει αυτές τις ανησυχίες απευθείας στην Nvidia, η οποία έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι τα τσιπ της περιέχουν τέτοιες ευπάθειες. Η Nvidia και η Advanced Micro Devices Inc. εξασφάλισαν πρόσφατα την έγκριση της Ουάσιγκτον για την επανέναρξη των πωλήσεων τσιπ AI χαμηλότερης κατηγορίας στην Κίνα, με τον αμφιλεγόμενο και νομικά αμφισβητήσιμο όρο ότι θα δώσουν στην αμερικανική κυβέρνηση το 15% των σχετικών εσόδων.

Αλλά ακόμη και με την υποστήριξη της ομάδας του Τραμπ, οι δύο εταιρείες αντιμετωπίζουν την πρόκληση ότι οι Κινέζοι πελάτες τους βρίσκονται υπό την πίεση του Πεκίνου να αγοράσουν εγχώρια τσιπ. Η συνολική πίεση του Πεκίνου επηρεάζει τους επιταχυντές AI της AMD εκτός από την Nvidia, σύμφωνα με έναν από τους πληροφοριοδότες, αν και δεν είναι σαφές εάν κάποια από τις επιστολές αναφερόταν συγκεκριμένα στο τσιπ MI308 της AMD.

Οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας σχεδιασμού τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Cambricon Technologies Corp. σημείωσαν άνοδο στο ημερήσιο όριο του 20% μετά την είδηση για τις οδηγίες της Κίνας, οδηγώντας σε άνοδο και άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως η Semiconductor Manufacturing International Corp.

Η στάση του Πεκίνου θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα του Τραμπ να μετατρέψει την αλλαγή στάσης του σε θέματα ελέγχου των εξαγωγών σε πηγή εσόδων για τα κρατικά ταμεία, μια συμφωνία που ανέδειξε την συναλλακτική προσέγγιση της κυβέρνησής του σε θέματα εθνικής ασφάλειας, τα οποία για πολύ καιρό θεωρούνταν μη διαπραγματεύσιμα.

Ωστόσο, οι κινεζικές εταιρείες ενδέχεται να μην είναι έτοιμες να στραφούν σε τοπικά ημιαγωγικά. «Τα τσιπ των εγχώριων κατασκευαστών βελτιώνονται δραματικά σε ποιότητα, αλλά ενδέχεται να μην είναι τόσο ευέλικτα για συγκεκριμένα φορτία εργασίας στα οποία η εγχώρια βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας ελπίζει να επικεντρωθεί», δήλωσε ο Homin Lee, ανώτερος μακροοικονομικός στρατηγικός στην Lombard Odier στη Σιγκαπούρη. Ο Lee πρόσθεσε ότι αναμένει «ισχυρή» ζήτηση για τα τσιπ που η κυβέρνηση Τραμπ επιτρέπει στην Nvidia και την AMD να πωλούν.

Σύμφωνα με μια από τις πηγές, το Πεκίνο ρώτησε τις εταιρείες σχετικά με αυτή τη δυναμική σε ορισμένες από τις επιστολές του, θέτοντας ερωτήματα όπως γιατί αγοράζουν τσιπ Nvidia H20 αντί για τοπικές εναλλακτικές λύσεις, αν αυτή είναι μια απαραίτητη επιλογή δεδομένων των εγχώριων επιλογών και αν έχουν εντοπίσει προβλήματα ασφάλειας στο υλικό της Nvidia. Οι ειδοποιήσεις συμπίπτουν με αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια και την αξιοπιστία των επεξεργαστών H20. Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές έχουν εκφράσει αυτές τις ανησυχίες απευθείας στην Nvidia, η οποία έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι τα τσιπ της περιέχουν τέτοιες ευπάθειες.