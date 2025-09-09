Μερτς κατά των δασμών και του προστατευτισμού – Ζητά πιο ευέλικτη πορεία στην αποχώρηση από τους θερμικούς κινητήρες

Tη νέα εποχή στην αυτοκινητοβιομηχανία θα διαμορφώσει η Γερμανία και δεν θα μείνει πίσω από αυτήν, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος τάχθηκε επίσης κατά της πολιτικής δασμών και προστατευτισμού και ζήτησε «μεγαλύτερη ευελιξία» στη σταδιακή κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης.

«Το αυτοκίνητο. Το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο σημαίνει και ένα κομμάτι ελευθερίας και αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει για πολλούς ανθρώπους στη Γερμανία», δήλωσε ο Μερτς στα εγκαίνια της έκθεσης για την αυτοκίνηση (IAA), η οποία πραγματοποιείται στο Μόναχο και υπογράμμισε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία παραμένει βασικός τομέας για την ευημερία της Γερμανίας, καθώς απασχολεί περισσότερους από 770.000 εργαζόμενους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη φετινή έκθεση κυριαρχεί η συζήτηση σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, με τον καγκελάριο να υποστηρίζει μεγαλύτερη ευελιξία και τεχνολογικό άνοιγμα. Στα εγκαίνια της «IAA Mobility», πολιτικοί και διοργανωτές τάχθηκαν υπέρ αλλαγών στην προγραμματισμένη σταδιακή κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης έως το 2035. «Είμαστε φυσικά ουσιαστικά αφοσιωμένοι στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αλλά χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία στη ρύθμιση», δήλωσε ο γερμανός καγκελάριος και υποστήριξε ότι «οι μονομερείς πολιτικές δεσμεύσεις για συγκεκριμένες τεχνολογίες είναι θεμελιωδώς η λανθασμένη πορεία οικονομικής πολιτικής – και όχι μόνο για αυτόν τον τομέα». Στόχος της κυβέρνησής του, ανέφερε, είναι να συνδυαστεί «η ανταγωνιστικότητα και η αποτελεσματική προστασία του κλίματος μέσω του τεχνολογικού ανοίγματος».

Αναφερόμενος στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του κλίματος από την αυτοκινητοβιομηχανία, σύμφωνα με τους οποίους επιτρέπονται μόνο νέες ταξινομήσεις μηδενικών εκπομπών καυσαερίων από το 2035 και μετά, ο κ. Μερτς διαπίστωσε ακόμη ότι η μετάβαση προχωρά πιο αργά από ό,τι είχε υποτεθεί όταν ψηφίστηκαν οι νόμοι και σημείωσε ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων φοβούνται πλέον ότι δεν θα επιτύχουν τον στόχο των 100% ηλεκτρικών αυτοκινήτων έως το 2035.

Η πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), Χίλντεγκαρντ Μύλερ ζήτησε από την πλευρά των βιομηχάνων μεγαλύτερη πολιτική στήριξη για τον κλάδο αυτοκινήτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι προσφορές των γερμανών κατασκευαστών είναι «διεθνώς ανταγωνιστικές», αλλά ο τόπος παραγωγής τους είναι «όλο και λιγότερο ανταγωνιστικός», δήλωσε η κυρία Μύλερ στο ARD και ανέδειξε την ανάγκη για χαμηλότερες τιμές ενέργειας, επέκταση της υποδομής φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μειώσεις φόρων. Ζήτησε και εκείνη μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάνοντας λόγο για μείγμα κινητήρων που θα χρειαστεί για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, τους οποίους η βιομηχανία «δεν αμφισβητεί σε καμία περίπτωση». Εκτός από τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι υβριδικοί κινητήρες και τα κλιματικά ουδέτερα καύσιμα θα πρέπει επίσης να αποτελούν επιλογή, διευκρίνισε. Παρόμοιες απαιτήσεις ή ανακοινώσεις έχουν το τελευταίο διάστημα διατυπωθεί απευθείας από την αυτοκινητοβιομηχανία. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η Opel ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επικεντρωθεί σε μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προηγουμένως προγραμματισμένο. Αντίστοιχη ανακοίνωση έγινε στης αρχές του έτους και από την Porsche.

Μιλώντας στα εγκαίνια της ΙΑΑ, ο καγκελάριος Μερτς υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να αλλάξει και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις της εποχής, κάτι που, όπως είπε, απαιτεί διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο. «Η δημιουργία αυτού του πλαισίου, για όλη την οικονομία μας, αποτελεί από την πρώτη στιγμή βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης της οποίας ηγούμαι», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς. Ως χώρα εξαγωγών, η Γερμανία εξαρτάται όμως από τις ανοιχτές αγορές και τις καλές διεθνείς εμπορικές σχέσεις. «Ο προστατευτισμός και οι δασμοί είναι ουσιαστικά ο δρόμος που δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε», ξεκαθάρισε ο κ. Μερτς και παραδέχθηκε ότι θα ήθελε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στη διαπραγμάτευση της Ευρώπης με τις ΗΠΑ. «Δεν είμαστε ωστόσο ακόμη τόσο ισχυροί στην Ευρώπη ώστε να μπορούμε να αποφασίζουμε επί ίσοις όροις» σημείωσε, για να επαναλάβει: «προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, χρειαζόμαστε την ισχυρή βιομηχανία».

Ο καγκελάριος Μερτς σχεδιάζει να φιλοξενήσει τον Οκτώβριο σύνοδο κορυφής για την αυτοκινητοβιομηχανία, στην οποία θα συμμετάσχουν εταιρείες, προμηθευτές και συνδικάτα. Ο κυβερνητικός συνασπισμός αναμένεται επίσης να ανακοινώσει την ίδια περίοδο την θέση του σχετικά με τους κλιματικούς στόχους.