Μυθικά κέρδη για τα υπερδεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών πλησιάζουν τα κέρδη για τα υπερδεξαμενόπλοια (VLCC) που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο από την Μέση Ανατολή προς την Ασία, καθώς οι εξαγωγείς αναζητούν περισσότερα πλοία για τη μεταφορά φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που η ασφάλεια στην κρίσιμη θαλάσσια δίοδο παραμένει αβέβαιη.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, τα εκτιμώμενα κέρδη για τη διαδρομή από τη Μέση Ανατολή προς την Κίνα αυξήθηκαν χθες (17.08.2026) σχεδόν στα 510.000 δολάρια την ημέρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιουνίου.

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Η άνοδος καταγράφεται καθώς το Ιράν επανέλαβε τις επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, αυξάνοντας το ασφάλιστρο κινδύνου για τους πλοιοκτήτες που συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Στα 31 εκατ. δολάρια ναύλος για το «Mongolia Prosperity»

Ενδεικτική της κατάστασης στη ναυλαγορά είναι η περίπτωση του Mongolia Prosperity, ενός πολύ μεγάλου πλοίου μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC), το οποίο αναμένεται να φορτώσει αργό από λιμάνι του Περσικού Κόλπου με προορισμό την Ανατολική Ασία.

Σύμφωνα με αναφορές ναυτιλιακών πηγών και ναυλομεσιτών, το πλοίο συμφώνησε να πραγματοποιήσει το ταξίδι έναντι περίπου 31 εκατ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 570 μονάδες Worldscale.

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Οι εξαγωγείς αναζητούν περισσότερα δεξαμενόπλοια

Η αύξηση των ναύλων έρχεται καθώς οι παραγωγοί και εξαγωγείς του Περσικού Κόλπου αναζητούν διαθέσιμα πλοία για να μεταφέρουν τα φορτία αργού που έχουν δεσμευτεί για αγοραστές στην Ασία.

Η Σαουδική Αραβία, σημαντικός παραγωγός του OPEC+, προσφέρει φορτία για απευθείας παραδόσεις από τον Κόλπο, ενώ το Ιράκ αξιοποιεί το δίκτυο του εθνικού εξαγωγέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τη μεταφορά βαρελιών.

Παράλληλα, η Abu Dhabi National Oil, έχει αναπτύξει ένα σύστημα που επιτρέπει τη μεταφορά φορτίων πετρελαίου μέσω του Ορμούζ, έχοντας κατά περιπτώσεις τη συνδρομή του νοτιοκορεατικού ομίλου Sinokor.

Το ρίσκο στα Στενά του Ορμούζ ανεβάζει το κόστος

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη μετά τη λήξη μιας εύθραυστης 60ήμερης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, χωρίς να υπάρχουν γνωστά σχέδια για επίλυση των διαφορών σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσινγκτον είχαν διατυπώσει αντικρουόμενες θέσεις σχετικά με τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας από το στρατηγικό πέρασμα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα περιορισμένο τμήμα του στόλου είναι διατεθειμένο να αναλάβει το συγκεκριμένο ρίσκο. Πρόκειται κυρίως για πλοιοκτήτες με προηγούμενη εμπειρία σε επικίνδυνες διαδρομές ή για εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις αυξημένες απαιτήσεις ασφάλισης.

Περιορισμένη η διαθέσιμη χωρητικότητα

Αρκετά VLCC έχουν κλειστεί ιδιωτικά τις τελευταίες ημέρες, με πλοία να εξαφανίζονται από τις λίστες διαθέσιμης χωρητικότητας χωρίς να δημοσιοποιούνται απαραίτητα οι όροι των συμφωνιών.

Ναυλομεσίτες αναφέρουν ότι πολλά από τα ταξίδια από τον Περσικό Κόλπο πραγματοποιούνται με πλοία που ελέγχονται από τους ίδιους τους εξαγωγείς ή από έναν περιορισμένο αριθμό πλοιοκτητών, μεταξύ των οποίων και η Sinokor.

Αυτό δίνει στους συγκεκριμένους πλοιοκτήτες μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη, ειδικά σε μια αγορά όπου η διαθέσιμη χωρητικότητα είναι περιορισμένη.

Παράλληλα, η έλλειψη δημόσιων στοιχείων για τις πραγματικές συμφωνίες μεταφοράς προς την Κίνα καθιστά δυσκολότερη την αποτίμηση της αγοράς και του βασικού δείκτη κερδών των VLCC.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κατάσταση στη ναυλαγορά των VLCC παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, καθώς οι εξαγωγείς χρειάζονται πλοία για να εξυπηρετήσουν τις ασιατικές παραδόσεις, ενώ την ίδια στιγμή η αβεβαιότητα γύρω από τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ περιορίζει σημαντικά τη διαθέσιμη χωρητικότητα.