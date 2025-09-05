Νέα προειδοποίηση από Τραμπ: Έρχονται «σημαντικοί δασμοί« σε τσιπ και ημιαγωγούς

Νέα προειδοποίηση εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι σύντομα θα επιβάλει «αρκετά σημαντικούς» δασμούς στις εισαγωγές ημιαγωγών από εταιρείες που δεν μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ. Εξαίρεση όμως θα αποτελέσουν εταιρείες που επεκτείνουν τις επενδύσεις τους στην εγχώρια αγορά, όπως η Apple.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές χτες το βράδυ (4.9.2025) κατά τη διάρκεια δείπνου στο Λευκό Οίκο με περισσότερους από είκοσι CEO κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Oracle,

Σάφρα Κατζ.

«Το έχω συζητήσει με τους παρευρισκόμενους, για τα τσιπ και τους ημιαγωγούς, και θα επιβάλουμε δασμούς στις εταιρείες που δεν θα έρθουν», δήλωσε ο Τραμπ. «Θα επιβάλουμε δασμούς πολύ σύντομα. Πιθανόν να έχετε ακούσει ότι θα επιβάλουμε αρκετά σημαντικούς δασμούς, ή όχι τόσο υψηλούς, αλλά αρκετά σημαντικούς».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης με τον Κουκ, ότι θα επέβαλε δασμό 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών, εξαιρώντας όμως τα προϊόντα εταιρειών που μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ. Τότε, η Apple δεσμεύτηκε να δαπανήσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια σε μια πρωτοβουλία εγχώριας παραγωγής, προσθέτοντας τα 500 δισ. δολάρια που είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης , ο Τραμπ σημείωσε ότι «ο Τιμ Κουκ θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση» όσον αφορά τους πιθανούς εισαγωγικούς δασμούς.

Οι ΗΠΑ εργάζονται εδώ και πολλά χρόνια για να μεταφέρουν την αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών τους στην επικράτειά τους. Από το 2020, οι μεγαλύτερες εταιρείες ημιαγωγών στον κόσμο, όπως η TSMC και η Samsung Electronics, έχουν δεσμεύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή εργοστασίων στις ΗΠΑ.