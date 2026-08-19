Νέοι κανόνες στα κρυπτονομίσματα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ πρότεινε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα, μια σημαντική πρωτοβουλία για την αγορά υπό την Προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επενδυτές στον κλάδο περίμεναν από καιρό τους νέους κανόνες που πρότεινε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) εκτιμώντας ότι θα εξαιρούνταν ορισμένες εταιρείες κρυπτονομισμάτων και κάποιες εκδόσεις tokens από το θεσμικό πλαίσιο κινητών αξιών των ΗΠΑ.

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Οι νέοι κανόνες στόχο έχουν την παροχή στους επιχειρηματίες κρυπτονομισμάτων και στους επενδυτές ενός ξεκάθαρου πλαισίου κανόνων για την άντληση κεφαλαίων βάσει των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών, όπως εξήγησε σε ανακοίνωσή του ο Paul Atkins, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Πρόκειται για στέλεχος διορισμένο από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπάθησε να αποκτήσει κρυπτονομίσματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ενώ η οικογένειά του έχει επωφεληθεί από αυτές τις επενδύσεις.

Υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) τερμάτισε την καταστολή της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων και όπως σημειώνει μεταξύ άλλων το Reuters, ανακάλεσε τις αυστηρές οδηγίες για τα κρυπτονομίσματα και απέρριψε αγωγές κατά Coinbase, Binance και άλλες εταιρείας που είχε κριθεί νωρίτερα ότι παραβίαζαν τους κανόνες.



Οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι τα κρυπτονομίσματα μοιάζουν περισσότερο με εμπορεύματα παρά με κινητές αξίες και, ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να υπόκεινται στους κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC). Εάν ο κανονισμός οριστικοποιηθεί ως έχει στην πρόταση της SEC θα επιτρέπει μια εφάπαξ εξαίρεση για τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων από την έκδοση έως και 5 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τεσσάρων ετών.

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Θα επιτρέπει επίσης προσφορές έως και 75 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια κάθε 12μηνης περιόδου, αν και οι εκδότες θα εξακολουθούν να υποχρεούνται να παρέχουν οικονομικές καταστάσεις και να πληρούν τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε τακτική βάση.

Επίσης, οι εκδότες θα εξακολουθούν να υποχρεούνται να αποκαλύπτουν ορισμένες πληροφορίες στους επενδυτές. Η πρόταση της SEC περιλαμβάνει ακόμη ένα ασφαλές λιμάνι που θα αποκλείει ένα κρυπτο-περιουσιακό στοιχείο από το να θεωρείται επενδυτικό συμβόλαιο, εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Το σχέδιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) υπόκειται σε δημόσιο σχολιασμό για 60 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στο Ομοσπονδιακό Μητρώο των ΗΠΑ.

