Διεθνή

Ο Μερτς πιέζει το Βέλγιο να υποστηρίξει το σχέδιο της ΕΕ για τη χορήγηση δανείου στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου, όπου θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με την πρόταση για τα ρωσικά assets
Ο Φρίντριχ Μερτς και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντώνται στις Βρυξέλλες / REUTERS / Yves Herman

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνέχισαν να ασκούν πίεση στο Βέλγιο χθες Παρασκευή (5.12.2025) να προσχωρήσει στο σχέδιο της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν παγώσει στο Βέλγιο για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Στη χθεσινή συνάντηση ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ επιμένει να είναι αντίθετος στην ιδέα, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο θα μπορούσε να βρεθεί σε δύσκολη θέση αν η Ρωσία αντιδράσει με αγωγή. Υπάρχουν περίπου 210 δισ. ευρώ (245 δισ. δολάρια) σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία (σ.σ. ρωσικά assets) που έχουν δεσμευτεί σε έδαφος της ΕΕ, αλλά τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες.

Ο χρόνος της συνάντησης μεταξύ Μερτς, φον ντερ Λάιεν, και ντε Βέβερ είναι κρίσιμος, καθώς η Ουκρανία κινδυνεύει να μείνει χωρίς χρήματα στις αρχές του επόμενου έτους. Και δεδομένου ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει διακόψει το μεγαλύτερο μέρος της αμερικανικής βοήθειας, η ευθύνη για τη χρηματοδότηση του Κιέβου βαρύνει την Ευρώπη.

«Συμφωνήσαμε ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος, δεδομένης της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντηση. «Η χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

 

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου, όπου θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με την πρόταση για τα περιουσιακά στοιχεία.

Το σχέδιο της Κομισιόν να χορηγήσει δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, με εγγύηση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα αφήσει το Κίεβο με ένα αναμενόμενο δημοσιονομικό κενό ύψους 45 δισ. ευρώ έως το 2027. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναζητούν συμμάχους για να καλύψουν το κενό και ότι το ύψος του δανείου μπορεί ακόμη να αλλάξει.

Το Βέλγιο δεν ήταν το μόνο εμπόδιο που αντιμετώπισε η ΕΕ στην προσπάθειά της να διαμορφώσει το δάνειο. Οι ΗΠΑ άσκησαν πιέσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες σε μια προσπάθεια να μπλοκάρουν την πρόταση.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ υποστήριξαν στα κράτη μέλη ότι τα περιουσιακά στοιχεία είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την παράταση του πολέμου, όπως αναφέρει το Bloomberg. Ένα προηγούμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον, το οποίο έχει τροποποιηθεί έκτοτε, επεδίωκε να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση μεταπολεμικών επενδύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιμένουν ότι ο τρόπος χρήσης των περιουσιακών στοιχείων είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, καθώς τα δεσμευμένα κεφάλαια βρίσκονται κυρίως στην Ευρώπη. «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αφήσουμε τα χρήματα που κινητοποιούμε στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Μερτς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
101
94
75
54
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Η καταναλωτική δαπάνη στις ΗΠΑ επιβραδύνεται τον Σεπτέμβριο καθώς οι τιμές παραμένουν υψηλές
Η έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (5.12.25), έδειξε επίσης ότι ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων περίπου 18 μηνών
Shops at the shopping center - retail concepts
Αύξηση τιμών φυσικού αερίου στη Γερμανία αντανακλά ανησυχίες για τα αποθέματα
Τα γερμανικά συμβόλαια μήνα παράδοσης (front-month), γνωστά ως THE, σημείωσαν μικρότερες απώλειες αυτή την εβδομάδα σε σύγκριση με τα πιο ρευστά ολλανδικά συμβόλαια, με το χάσμα μεταξύ τους να διευρύνεται στα 1,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα
Σωλήνες φυσικού αερίου
G7 και ΕΕ διαπραγματεύονται για την κατάργηση του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο – Τι αναφέρει το Reuters
Το πλαφόν είχε επιβληθεί στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Μόσχας μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με στόχο τον περιορισμό των ρωσικών εσόδων από τις πετρελαϊκές εξαγωγές
Ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου
Η Γαλλία πιέζει την ΕΕ για ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής στο πακέτο στήριξης της αυτοκινητοβιομηχανίας
H κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν θέλει τα ηλεκτρικά οχήματα που πωλούνται στην ΕΕ το 75% ανταλλακτικών τους να είναι τοπικής προέλευσης, σύμφωνα με τα τρέχοντα επίπεδα περιεκτικότητας για οχήματα που κινούνται με κινητήρες εσωτερικής καύσης
A lot of cars in a rows. Used car sales.
Ουκρανία: «Θρίλερ» με Μερτς, Φον ντερ Λάιεν και Βεβέρ σήμερα στις Βρυξέλλες για τα παγωμένα ρωσικά assets
Φον ντερ Λάιεν, Μερτς και Βέβερτ συναντώνται το βράδι στην βελγική πρωτεύουσα για ξεπεραστεί το αδιέξοδο στη διαπραγμάτευση για τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας
Σημαίες της ΕΕ
Γερμανία: Ανάσα στον κυβερνητικό συνασπισμό από την ψήφιση του συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου
Ο κυβερνητικός συνασπισμός του Φρίντριχ Μερτς εξασφάλισε κοινοβουλευτική υποστήριξη για το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τις συντάξεις, αποφεύγοντας μια καταστροφική οπισθοδρόμηση
German Finance Minister Lars Klingbeil and German Chancellor Friedrich Merz
Newsit logo
Newsit logo