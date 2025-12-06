Ο Μερτς πιέζει το Βέλγιο να υποστηρίξει το σχέδιο της ΕΕ για τη χορήγηση δανείου στην Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνέχισαν να ασκούν πίεση στο Βέλγιο χθες Παρασκευή (5.12.2025) να προσχωρήσει στο σχέδιο της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν παγώσει στο Βέλγιο για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Στη χθεσινή συνάντηση ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ επιμένει να είναι αντίθετος στην ιδέα, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο θα μπορούσε να βρεθεί σε δύσκολη θέση αν η Ρωσία αντιδράσει με αγωγή. Υπάρχουν περίπου 210 δισ. ευρώ (245 δισ. δολάρια) σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία (σ.σ. ρωσικά assets) που έχουν δεσμευτεί σε έδαφος της ΕΕ, αλλά τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες.

Ο χρόνος της συνάντησης μεταξύ Μερτς, φον ντερ Λάιεν, και ντε Βέβερ είναι κρίσιμος, καθώς η Ουκρανία κινδυνεύει να μείνει χωρίς χρήματα στις αρχές του επόμενου έτους. Και δεδομένου ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει διακόψει το μεγαλύτερο μέρος της αμερικανικής βοήθειας, η ευθύνη για τη χρηματοδότηση του Κιέβου βαρύνει την Ευρώπη.

«Συμφωνήσαμε ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος, δεδομένης της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντηση. «Η χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Met @bundeskanzler Friedrich Merz and Belgian Prime Minister @Bart_DeWever to exchange views on the situation in Ukraine and the frozen Russian assets.



We agreed that time is of the essence given the current geopolitical situation.



We noted that financial support for Ukraine… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 5, 2025

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου, όπου θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με την πρόταση για τα περιουσιακά στοιχεία.

Το σχέδιο της Κομισιόν να χορηγήσει δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, με εγγύηση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα αφήσει το Κίεβο με ένα αναμενόμενο δημοσιονομικό κενό ύψους 45 δισ. ευρώ έως το 2027. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναζητούν συμμάχους για να καλύψουν το κενό και ότι το ύψος του δανείου μπορεί ακόμη να αλλάξει.

Το Βέλγιο δεν ήταν το μόνο εμπόδιο που αντιμετώπισε η ΕΕ στην προσπάθειά της να διαμορφώσει το δάνειο. Οι ΗΠΑ άσκησαν πιέσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες σε μια προσπάθεια να μπλοκάρουν την πρόταση.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ υποστήριξαν στα κράτη μέλη ότι τα περιουσιακά στοιχεία είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την παράταση του πολέμου, όπως αναφέρει το Bloomberg. Ένα προηγούμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον, το οποίο έχει τροποποιηθεί έκτοτε, επεδίωκε να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση μεταπολεμικών επενδύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιμένουν ότι ο τρόπος χρήσης των περιουσιακών στοιχείων είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, καθώς τα δεσμευμένα κεφάλαια βρίσκονται κυρίως στην Ευρώπη. «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αφήσουμε τα χρήματα που κινητοποιούμε στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Μερτς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.