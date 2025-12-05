Συμβαίνει τώρα:
Πιέσεις ΗΠΑ στην ΕΕ να μπλοκάρει τη χρήση των ρωσικών assets

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν / Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via REUTERS /File Photo

Πιέσεις ασκούν οι ΗΠΑ σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τα σχέδια της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για να υποστηρίξει ένα τεράστιο δάνειο προς την Ουκρανία, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες που επικαλείται το Bloomberg.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν στα κράτη μέλη ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία (σ.σ. ρωσικά assets) είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να παραταθεί ο πόλεμος, αναφέρουν οι διπλωμάτες. Η ΕΕ υπέβαλε αυτή την εβδομάδα πρόταση για τη χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων για την κάλυψη δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ (105 δισ. δολάρια) για την κάλυψη των οικονομικών και στρατιωτικών αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Υπάρχουν περίπου 210 δισ. ευρώ δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο έδαφος της ΕΕ και περισσότερα από αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από το 2028 και μετά.

Οι συζητήσεις έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, με τις ΗΠΑ να πιέζουν το Κίεβο να συμφωνήσει σε μια ενδεχομένως άνιση ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Η Ουκρανία κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα στις αρχές του επόμενου έτους και η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει διακόψει το μεγαλύτερο μέρος της αμερικανικής βοήθειας, μεταθέτοντας το βάρος στην Ευρώπη.

Η Ουάσιγκτον έχει επίσης εξετάσει τα ρωσικά assets ως μέρος των προτάσεών της για την πραγματοποίηση ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Μόσχα και είχε προτείνει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μεταπολεμικών επενδύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Το 28-σημείο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ έχει τροποποιηθεί από την πρώτη του εμφάνιση τον περασμένο μήνα, αλλά τα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας, μαζί με το καθεστώς των ουκρανικών εδαφών και την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας στο Κίεβο, σύμφωνα με ορισμένους από τους εμπλεκόμενους.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιμένουν ότι ο τρόπος χρήσης των περιουσιακών στοιχείων είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, καθώς τα δεσμευμένα κεφάλαια βρίσκονται κυρίως στην Ευρώπη.

Το σχέδιο της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία αντιμετωπίζει επίσης εγχώρια αντίσταση, ιδίως από το Βέλγιο, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων.

Ο Μερτς θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες σήμερα Παρασκευή (5.12.2025) για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί η αντίσταση του Βελγίου στο σχέδιο της ΕΕ.

Ο καγκελάριος, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής της χρήσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της Ουκρανίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι λαμβάνει «πολύ σοβαρά» υπόψη τις ανησυχίες του πρωθυπουργού του Βελγίου και ότι θα προσπαθήσει να τις αντιμετωπίσει στη συνάντηση της Παρασκευής.

Διεθνή
