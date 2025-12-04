Ο Μερτς ζητά από την ΕΕ κοινή ανάληψη των κινδύνων του δανείου από ρωσικά assets

Υπέρ της παροχής διαβεβαιώσεων στο Βέλγιο ότι οι κίνδυνοι της προτεινόμενης χρήσης παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων θα μοιραστούν δίκαια μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τάχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (3.12.25) στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε ότι κάθε χώρα της ΕΕ πρέπει να αναλάβει «ίσο μερίδιο του κινδύνου, ως συνάρτηση της αντίστοιχης οικονομικής της απόδοσης».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη μια άνευ προηγουμένου αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ή διεθνούς δανεισμού, με στόχο την άντληση 90 δισ. ευρώ (105 δισ. δολάρια) για την Ουκρανία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας στον στρατιωτικό τομέα και στις βασικές υπηρεσίες, εν μέσω του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία.

Η κίνηση αυτή δεν επηρέασε το Βέλγιο, το οποίο κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων και έχει εκφράσει μια σειρά από νομικές ανησυχίες.

Ο Μερτς τόνισε ότι το Βέλγιο δεν μπορεί εύλογα να βασίζεται αποκλειστικά σε πολιτικές υποσχέσεις και δικαιούται νομικά δεσμευτικές διασφαλίσεις. «Θα ήταν απαράδεκτο για μία μόνο χώρα να επωμιστεί υπερβολικό βάρος σε αυτό το ζήτημα», υπογράμμισε ο καγκελάριος.