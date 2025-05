Ο Τραμπ δίνει το πράσινο φως για τη συγχώνευση της Nippon με την US Steel

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε ακόμα μία ανακοίνωση, μέσα από την πλατφόρμα του Truth Social, δίνοντας το «πράσινο φως» για τη συγχώνευση της ιαπωνικής εταιρείας χάλυβα Nippon με την αμερικάνικη US Steel.

Ο Ρεπουμπλικάνος έγραψε ότι η US Steel και η Nippon Steel θα σχηματίσουν μια «εταιρική σχέση», αφού η προσφορά της ιαπωνικής χαλυβουργίας για την εξαγορά της αμερικανικής ανταγωνίστριάς της είχε μπλοκαριστεί για λόγους εθνικής ασφάλειας. «Αυτή θα είναι μια προγραμματισμένη εταιρική σχέση μεταξύ της US Steel και της Nippon Steel, η οποία θα δημιουργήσει τουλάχιστον 70.000 θέσεις εργασίας και θα προσθέσει 14 δισ. δολάρια στην οικονομία των ΗΠΑ», τόνισε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έδρα της US Steel θα παραμείνει στο Πίτσμπουργκ και το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους 14 μήνες, δήλωσε ο πρόεδρος. Οι μετοχές της US Steel σημείωσαν άλμα άνω του 24%. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εμπόδισε την Nippon Steel να αγοράσει την US Steel για 14,9 δισ. δολάρια τον Ιανουάριο, επικαλούμενος ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Ο Μπάιντεν δήλωσε τότε ότι η εξαγορά θα δημιουργούσε κίνδυνο για τις αλυσίδες εφοδιασμού που είναι κρίσιμες για τις ΗΠΑ.

«Είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω ότι, μετά από πολλή σκέψη και διαπραγματεύσεις, η US Steel θα ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ στην Αμερική και θα διατηρήσει την έδρα της στη Μεγάλη Πόλη του Πίτσμπουργκ. Για πολλά χρόνια, το όνομα «United States Steel» ήταν συνώνυμο του μεγαλείου και τώρα θα είναι και πάλι. Πρόκειται για μια προγραμματισμένη συνεργασία μεταξύ της United States Steel και της Nippon Steel, η οποία θα δημιουργήσει τουλάχιστον 70.000 θέσεις εργασίας και θα προσθέσει 14 δισεκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική οικονομία. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της επένδυσης θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους 14 μήνες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της Κοινοπολιτείας της Πενσυλβάνια. Οι δασμολογικές μου πολιτικές θα διασφαλίσουν ότι ο χάλυβας θα είναι και πάλι, για πάντα, MADE IN AMERICA. Από την Πενσυλβάνια έως το Αρκάνσας και από τη Μινεσότα έως την Ιντιάνα, το AMERICAN MADE είναι ΠΙΣΩ. Θα σας δω όλους στην US Steel, στο Πίτσμπουργκ, την Παρασκευή 30 Μαΐου, για μια ΜΕΓΑΛΗ συγκέντρωση. ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΣΕ ΌΛΟΥΣ!», ανέφερε ο Τραμπ.