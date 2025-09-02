Διεθνή

Οι ινδικές τράπεζες ενημερώνουν την RBI ότι έχουν περιορισμένο περιθώριο για την αγορά κρατικών ομολόγων

Η προειδοποίηση των τραπεζών προς την RBI ενδέχεται να σηματοδοτεί πίεση για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ανάσχεση της πώλησης ομολόγων
Το λογότυπο της Reserve Bank of India (RBI)
REUTERS / Francis Mascarenhas / File Photo

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ινδίας έχουν ενημερώσει την κεντρική τράπεζα της Δημοκρατίας της Ινδίας (RBI) ότι εξαντλείται ο χώρος για την αγορά ομολόγων που εκδίδονται από τα κράτη, λέει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές. 

Οι δανειστές προσέγγισαν πρόσφατα την RBI, προειδοποιώντας ότι το μερίδιο των κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια έχει αυξηθεί απότομα και πλησιάζει τα εσωτερικά όρια, σύμφωνα με τις πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η προειδοποίηση των τραπεζών προς την RBI ενδέχεται να σηματοδοτεί πίεση για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ανάσχεση της πώλησης ομολόγων.

Οποιαδήποτε μείωση των αγορών από τις τράπεζες – τους κύριους επενδυτές σε κρατικά ομόλογα της Ινδίας – θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να περιορίσει τις επιλογές άντλησης κεφαλαίων, ιδίως δεδομένου ότι οι πολιτείες έχουν συγκεντρώσει μόνο ένα μικρό μέρος των προγραμματισμένων δανείων τους για το τρέχον έτος. Η RBI δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις.

Αν και δεν υπάρχει κανονιστικό όριο για τις αγορές κρατικών ομολόγων, οι ινδικές τράπεζες ακολουθούν εσωτερικά όρια προληπτικής εποπτείας ως μέτρο κινδύνου. Για τις κρατικές τράπεζες, αυτό κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 45 – 55% των επενδύσεων, και για τις ιδιωτικές τράπεζες, 15 – 20%, σύμφωνα με τις πηγές.

Δεδομένου του ρόλου των τραπεζών στην αγορά κρατικών ομολόγων, μια πιθανή επιβράδυνση των αγορών τους σημαίνει προβλήματα για τις κρατικές κυβερνήσεις της Ινδίας, οι οποίες έχουν ολοκληρώσει μόλις πάνω από το 26% των εκτιμώμενων δανεισμών τους για το τρέχον οικονομικό έτος.

Η κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να κάνει πολλά για να χαλαρώσει τα όρια επένδυσης σε κρατικά ομόλογα, καθώς αυτά καθορίζονται από τα διοικητικά συμβούλια των επιμέρους τραπεζών, ανέφεραν οι πηγές.

Το Bloomberg News ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι τράπεζες της Ινδίας έχουν απευθυνθεί στην RBI ζητώντας την ανάληψη δράσεων για την ανάσχεση της πώλησης κρατικών ομολόγων.

Διεθνή
