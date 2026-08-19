Οι ΗΠΑ διπλασιάζουν τις επαναγορές ομολόγων – «Φρένο» στην εκτόξευση των αποδόσεων

Σε μια κίνηση που έδωσε άμεση ανάσα στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αυξάνει τουλάχιστον στο διπλάσιο το μέγεθος των επαναγορών μακροπρόθεσμων ομολόγων, καθώς οι αποδόσεις τους έχουν βρεθεί σε υψηλά πολλών ετών και το κόστος δανεισμού της αμερικανικής οικονομίας βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση.

Σύμφωνα με ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ, το ανώτατο ποσό ανά πράξη επαναγοράς αυξάνεται από 2 δισ. δολάρια σε τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά και να περιοριστούν οι πιέσεις στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων.

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Η αύξηση αφορά τα μακροπρόθεσμα ονομαστικά ομόλογα, συγκεκριμένα τους τομείς 10-20 ετών και 20-30 ετών. Το νέο μέγεθος των πράξεων θα ισχύσει από τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου 2026, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Bloomberg, όταν και είναι προγραμματισμένη η επόμενη τριμηνιαία αναθεώρηση της πολιτικής δανεισμού του .

Η απόφαση ήρθε μετά τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, κάτι το οποίο είχε οδηγήσει την απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου στο 5,34% την Τρίτη (18.8.2026), το υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Μάλιστα, η άνοδος των αποδόσεων συνεχίστηκε την Τρίτη παρά την προγραμματισμένη επαναγορά ομολόγων ύψους 2 δισ. δολαρίων από το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ.

Η νέα ανακοίνωση άλλαξε άμεσα το κλίμα. Η απόδοση του 30ετούς υποχώρησε έως το 5,187%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τα τέλη Ιουνίου. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς κινήθηκε χαμηλότερα, περίπου στο 4,64%.

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Γιατί αυξάνονται οι επαναγορές

Το ΥΠΟΙΚ υποστηρίζει ότι η αύξηση του μεγέθους των πράξεων αντανακλά την ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη της ρευστότητας στα μακροπρόθεσμα ομόλογα. Το υπουργείο αναφέρει ότι υπάρχει σταθερά ισχυρό ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες στην αγορά, όπως προκύπτει από τον μεγάλο όγκο ποιοτικών προσφορών που δέχεται στις πράξεις επαναγοράς.

Οι επαναγορές αυτές αφορούν υφιστάμενα ομόλογα που έχουν ήδη εκδοθεί και διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά και το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ αγοράζει τίτλους πριν από τη λήξη τους, με στόχο να ενισχύσει τη ρευστότητα σε τίτλους που έχουν εκδοθεί παλαιότερα και να βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς.

Η κίνηση δεν σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον εγκαταλείπει τις μεγάλες ανάγκες χρηματοδότησης. Αντίθετα, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά καλείται να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες αμερικανικού κρατικού χρέους, ενώ το συνολικό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ πλησιάζει τα 40 τρισ. δολάρια.

Οι αποδόσεις και το κόστος δανεισμού

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων έχει ευρύτερες οικονομικές συνέπειες, καθώς τα ομόλογα λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για το κόστος χρηματοδότησης στην αμερικανική οικονομία.

Υψηλότερες αποδόσεις σημαίνουν ακριβότερο δανεισμό για το αμερικανικό Δημόσιο, αλλά και για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Επηρεάζονται έτσι από τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων οι εταιρικές χρηματοδοτήσεις, τα στεγαστικά δάνεια και γενικότερα οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων είχε ήδη αρχίσει να πιέζει τις αγορές μετοχών, καθώς αυξάνει το κόστος κεφαλαίου και επηρεάζει τις αποτιμήσεις των επιχειρήσεων.

Πίσω από το sell-off βρίσκονται μια σειρά από παράγοντες. Οι επενδυτές ανησυχούν για την πορεία του πληθωρισμού, τις μεγάλες δημοσιονομικές ανάγκες των ΗΠΑ και την αύξηση του δημόσιου χρέους. Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύουν τους φόβους ότι οι πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να παραμείνουν ισχυρές, περιορίζοντας τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η αυξημένη ζήτηση κεφαλαίων από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες για επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η ανάγκη χρηματοδότησης των επενδύσεων αυτών προστίθεται στην ήδη μεγάλη προσφορά κρατικού χρέους, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για διαθέσιμα κεφάλαια.

Δοκιμάζονται τα όρια του αμερικανικού χρέους

Η ένταση στην αγορά ομολόγων δεν αφορά μόνο τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των αποδόσεων. Αντανακλά έναν ευρύτερο προβληματισμό των επενδυτών για το κατά πόσο οι κυβερνήσεις μπορούν να συνεχίσουν να δανείζονται με υψηλούς ρυθμούς χωρίς να αυξάνεται περαιτέρω το κόστος χρηματοδότησης.

Στις ΗΠΑ, η εικόνα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω του μεγέθους της αγοράς ομολόγων. Η αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτιμάται σε περίπου 31 τρισ. δολάρια, ενώ το συνολικό δημόσιο χρέος πλησιάζει τα 40 τρισ. δολάρια. Για τον λόγο αυτό, ακόμη και σχετικά μικρές αλλαγές στις αποδόσεις μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και στις γενικότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Η ίδια η αγορά έδωσε, πάντως, ένα σαφές μήνυμα μετά την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ. Οι αποδόσεις υποχώρησαν, ενώ οι τιμές των ομολόγων ενισχύθηκαν. Παράλληλα, οι μετοχές και ο χρυσός κινήθηκαν ανοδικά, καθώς η αποκλιμάκωση των πιέσεων στην αγορά ομολόγων βελτίωσε το