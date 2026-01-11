Οι ΗΠΑ εξετάζουν άρση κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας για τις πωλήσεις πετρελαίου

Στην άρση ορισμένων κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας ενδέχεται να προχωρήσουν σύντομα οι ΗΠΑ, με στόχο τη διευκόλυνση των πωλήσεων πετρελαίου, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, στο Reuters.

Όπως ανέφερε ο Σκοτ Μπέσεντ, οι πρόσθετες κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας θα μπορούσαν να αρθούν ακόμη και από την επόμενη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια συγκεκριμένα μέτρα εξετάζεται να αποσυρθούν. «Αποσύρουμε τις κυρώσεις για το πετρέλαιο που πρόκειται να πωληθεί», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι περίπου 5 δισ. δολάρια από τα χρηματικά περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), γνωστά ως ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας.

Όπως ανέφερε, προγραμματίζει να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με την ηγεσία του ΔΝΤ και της Παγκόσμια Τράπεζα, προκειμένου να συζητηθεί η επανασύνδεση της Βενεζουέλας με τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.