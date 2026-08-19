Οι ΗΠΑ «παγώνουν» για 3 μέρες τους νέους δασμούς στον Καναδά

Σε συμφωνία της τελευταίας στιγμής κατέληξαν χθες (18.08.2026) οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Καναδά, με την Ουάσιγκτον να αναστέλλει για τρεις ημέρες την εφαρμογή νέων τελωνειακών δασμών ύψους 50% σε καναδικά προϊόντα.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, αναφέροντας ότι αποφάσισε να αναστείλει τους νέους δασμούς, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έγγραφα.

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Σε εξέλιξη οι εμπορικές διαπραγματεύσεις

Οι νέοι δασμοί, που είχαν ανακοινωθεί στα μέσα Ιουλίου, αφορούσαν καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων που εισάγονται στην αμερικανική αγορά.

Στη λίστα περιλαμβάνονταν προϊόντα από διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ άλλων τσιμέντο, μπαστούνια του χόκεϊ επί πάγου και μπύρα.

Η Ουάσιγκτον είχε παρουσιάσει τους νέους δασμούς ως αντίποινα για τη μεταχείριση αμερικανικών προϊόντων από την καναδική ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις περισσότερες επαρχίες της χώρας.

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Οι νέες επιβαρύνσεις αφορούσαν μόνο μέρος των καναδικών προϊόντων που εξάγονται στις ΗΠΑ, με τη συνολική αξία των καναδικών εξαγωγών προς την αμερικανική αγορά να ανέρχεται σε περίπου 383 δισ. δολάρια ετησίως.

Στο επίκεντρο η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

Το ιδιαίτερο στοιχείο των νέων μέτρων ήταν ότι ορισμένα από τα προϊόντα που θα επιβαρύνονταν με δασμούς εισάγονται ήδη στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της τριμερούς συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ – Καναδά – Μεξικού.

Η εξέλιξη προκάλεσε νέες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς η καναδική κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι αμερικανικοί δασμοί παραβιάζουν άμεσα τη συγκεκριμένη συμφωνία.

Κάρνι και Τραμπ αναζητούν συμβιβασμό

Παρά την προσωρινή συμφωνία για την αναστολή των δασμών, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι δήλωσε ότι «μένει ακόμη δουλειά να γίνει», καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν μια ευρύτερη συμφωνία που θα καθορίζει τους όρους του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Καναδός πρωθυπουργός και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνικές συνομιλίες τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο της προσπάθειας να βρεθεί συμβιβαστική λύση.

Στο επίκεντρο ΗΠΑ Καναδάς και Μεξικό

Σημαντικό μέρος των διαπραγματεύσεων αφορά τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, η οποία αντικατέστησε τη NAFTA κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ισχύουσα συμφωνία περιλαμβάνει πρόβλεψη για την επανεξέτασή της και την παράτασή της. Η αρχική πρόβλεψη ήταν για ανανέωση διάρκειας 16 ετών, ωστόσο η στάση της Ουάσιγκτον δημιουργεί νέα δεδομένα.

Οι κυβερνήσεις των τριών χωρών βρίσκονται ήδη σε δύσκολες διαπραγματεύσεις, την ώρα που οι εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η τριήμερη αναστολή των νέων δασμών δίνει πλέον στις δύο πλευρές περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις και να αποφύγουν μια νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου.