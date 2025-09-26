Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς σε βαρέα Φορτηγά και ντουλάπια κουζίνας

Νέους δασμούς ειδικούς για κάθε κλάδο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τα βαρέα φορτηγά, καθώς και στα ντουλάπια κουζίνας, στα μπάνια και στα ταπετσαρισμένα έπιπλα, επεκτείνοντας μια εμπορική ατζέντα που στοχεύει στην ενίσχυση των εγχώριων βιομηχανιών μέσω της αύξησης των φόρων εισαγωγής.

Ο δασμός 25% στα βαρέα φορτηγά, ο φόρος 30% στα ταπετσαρισμένα έπιπλα και ο εισαγωγικός φόρος 50% στα ντουλάπια κουζίνας και στα μπάνια θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τραμπ σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες (25.9.25).

«Προκειμένου να προστατεύσω τους μεγάλους κατασκευαστές βαρέων φορτηγών μας από τον αθέμιτο εξωτερικό ανταγωνισμό, θα επιβάλω, από την 1η Οκτωβρίου 2025, δασμό 25% σε όλα τα «Βαρέα (Μεγάλα!) Φορτηγά» που κατασκευάζονται σε άλλα μέρη του κόσμου», έγραψε ο Τραμπ.

Οι ανακοινώσεις δασμών του Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης – συμπεριλαμβανομένου ενός δασμού 100% σε επώνυμα ή κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικά προϊόντα – ακολουθούν μια σειρά ερευνών του Υπουργείου Εμπορίου σχετικά με τις εισαγωγές, όλες προχωρημένες για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Υπουργείο Εμπορίου έχουν δημοσιεύσει λεπτομέρειες για τα σχέδια ή τον τρόπο εφαρμογής τους, με λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία-στόχο εφαρμογής του προέδρου.

Οι έρευνες που διεξάγονται βάσει του Άρθρου 232 του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου επιτρέπουν στον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς σε αγαθά που θεωρούνται κρίσιμα για την εθνική ασφάλεια, μια αρχή στην οποία ο Τραμπ έχει στραφεί εκτενώς για να θέσει τις βάσεις για εισφορές σε πολλούς τομείς.

Οι δασμοί που αφορούν συγκεκριμένα τον κλάδο γενικά θα προστίθενται στους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς του Τραμπ, οι οποίοι βασίζονται σε χώρες, αν και ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, έχουν συνάψει συμφωνίες για να αποτρέψουν τη συσσώρευση των χρεώσεων η μία πάνω στην άλλη.

Το Υπουργείο Εμπορίου ξεκίνησε τον Απρίλιο μια εμπορική έρευνα για τα μεσαία και βαρέα φορτηγά και ανταλλακτικά, ισχυριζόμενο τότε ότι ένας «μικρός αριθμός» ξένων προμηθευτών είχε κυριαρχήσει στις εισαγωγές των ΗΠΑ λόγω επιδοτήσεων και «επιθετικών εμπορικών πρακτικών».

Αυτή η έρευνα κάλυπτε φορτηγά βάρους άνω των 10.000 κιλών, καθώς και ανταλλακτικά και παράγωγα — οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, σε αντίθεση με τα ελαφρύτερα φορτηγά που είναι δημοφιλή στους καταναλωτές.

Οι νέοι δασμοί απειλούν μια βιομηχανία που έχει ήδη πιεστεί από τους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και από τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς που έχουν μειώσει τη ζήτηση για βαρέα και μεσαία οχήματα. Ωστόσο, οι υποστηρικτές των δασμών που σχεδιάζει ο πρόεδρος για τα βαρέα φορτηγά δήλωσαν ότι θα βοηθήσουν στην προστασία της εγχώριας παραγωγής και της βιομηχανικής βάσης του έθνους.

Οι δασμοί που σχεδιάζει ο Τραμπ για τα εισαγόμενα βαρέα φορτηγά «αποτελούν μια τεράστια νίκη για τους Αμερικανούς εργαζόμενους και τους σπουδαίους Αμερικανούς κατασκευαστές», όπως οι Peterbilt, Kenworth, η μάρκα Freightliner της Daimler Truck Holding AG και η Mack Trucks Inc. του Volvo Group, δήλωσε ο Nick Iacovella, με τον Συνασπισμό για μια Ευημερούσα Αμερική. «Αυτή η ενέργεια θα ενισχύσει αυτόν τον ζωτικό τομέα και θα τον προστατεύσει από τον αθέμιτο ξένο ανταγωνισμό».

Οι μετοχές της Paccar, η οποία κατέχει την Peterbilt και την Kenworth, σημείωσαν άνοδο 5,7% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο του ωραρίου.

Η International Motors, LLC — παλαιότερα γνωστή ως Navistar — εξαρτάται περισσότερο από τις εισαγωγές, με περίπου το 98% των αμερικανικών φορτηγών της να προέρχονται από το Μεξικό, ακολουθούμενη από την Daimler με περίπου 83%. Αντίθετα, οι Paccar και Volvo παράγουν σχεδόν όλα τα αμερικανικά φορτηγά τους στην Αμερική.

Περίπου 245.000 μεσαία και βαρέα φορτηγά εισήχθησαν στις ΗΠΑ πέρυσι, μια εμπορική ροή αξίας άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει προηγουμένως — χωρίς λεπτομέρειες — έναν επερχόμενο δασμό στα εισαγόμενα έπιπλα, που αναμένεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της κυβέρνησής του για την ξένη ξυλεία. Οι λιανοπωλητές επίπλων που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις δηλώσεις της Πέμπτης περιλαμβάνουν τις Wayfair, Arhaus, Williams-Sonoma και RH, η οποία διαχειρίζεται την αλυσίδα παλαιότερα γνωστή ως Restoration Hardware.

Ο προγραμματισμένος δασμός του Τραμπ στα εισαγόμενα ντουλάπια, ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται στις συστάσεις ορισμένων εκπροσώπων του κλάδου και υποστηρικτών στο Καπιτώλιο, οι οποίοι λένε ότι οι κατασκευαστές των πολιτειών καταγωγής απειλούνται από φθηνούς ξένους ανταγωνιστές. Περισσότεροι από δώδεκα νομοθέτες είχαν πιέσει το Υπουργείο Εμπορίου να εφαρμόσει δασμούς τουλάχιστον 60% σε εισαγόμενα προϊόντα ξύλου, όπως ντουλάπια και νιπτήρες. Κάποιοι έχουν παροτρύνει την κυβέρνηση να επιβάλει δασμούς στα ντουλάπια στο 100%.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι ΗΠΑ είναι καθαρός εισαγωγέας ξυλείας από το 2016, καθώς οι ξένες εισαγωγές συμβάλλουν όλο και περισσότερο στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης. Ο Λευκός Οίκος ισχυρίστηκε τον Μάρτιο ότι πολλές από αυτές τις εισαγωγές επωφελούνται από κρατικές επιδοτήσεις και πρακτικές εμπορίας επιθετικών επιχειρήσεων, βλάπτοντας άδικα την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων εταιρειών.

Οι νέοι δασμοί αποτελούν μέρος μιας διευρυνόμενης ομάδας τομεακών δασμών που καλύπτουν έναν αυξανόμενο αριθμό καταναλωτικών αγαθών – από κινητά τηλέφωνα έως τα βιομηχανικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιβάλει δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα και αλουμίνιο, και μια σειρά από άλλες έρευνες του Άρθρου 232 εξακολουθούν να διεξάγονται σε ηλιακούς συλλέκτες, εμπορικά αεροσκάφη, ημιαγωγούς που κατασκευάζονται στο εξωτερικό.