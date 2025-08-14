Οι προσδοκίες μείωσης των επιτοκίων ρίχνουν το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ

Οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων των ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό τους σε περισσότερο από τρεις μήνες, αντανακλώντας την πεποίθηση των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Η απόδοση των διετών ομολόγων των ΗΠΑ, που είναι από τις πιο ευαίσθητες στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής, κυμαινόταν γύρω στο 3,67% σήμερα το πρωί (14.8.2025). Έχει υποχωρήσει σχεδόν 30 μονάδες βάσης από τα τέλη Ιουλίου, με μεγάλο μέρος της κίνησης να ακολουθεί τα χαμηλότερα από το αναμενόμενο στοιχεία για τις μισθοδοσίες.

Τα κέρδη υποστηρίχθηκαν από τις προσδοκίες ότι οι αξιωματούχοι της Fed θα μειώσουν το κόστος δανεισμού για πρώτη φορά φέτος στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου — μια κίνηση που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει.

Μια νέα σειρά οικονομικών δεδομένων αργότερα σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών παραγωγού και των αρχικών αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας, θα προσφέρει περαιτέρω στοιχεία για την υγεία της αμερικανικής οικονομίας.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων έχει πέσει στο 4,22% περίπου, 15 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τα τέλη Ιουλίου. Σήμερα ήταν ελαφρώς χαμηλότερη.

Το κλίμα στην αγορά έχει αλλάξει δραματικά σε σχέση με πριν από δύο εβδομάδες, όταν οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο ήταν κάτω από 50%. Αυτό άρχισε να αλλάζει μετά την ανακοίνωση των απογοητευτικών στοιχείων για την απασχόληση, που ενέτειναν την εκστρατεία του Τραμπ για να αναγκάσει την Fed να μειώσει το κόστος δανεισμού.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ενίσχυσε αυτή την έκκληση χθες Τετάρτη (13.8.2025), υποδηλώνοντας ότι μια μείωση 50 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο θα ήταν κατάλληλη. Πρόσθεσε ότι τα επιτόκια «θα έπρεπε πιθανώς να είναι 150, 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα».

«Μία από τις στρατηγικές που ακολουθούν είναι να μετατοπίσουν το παράθυρο σε αυτό που είναι αποδεκτό», δήλωσε ο Henry Allen, μακροοικονομικός στρατηγικός της Deutsche Bank AG, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV. Σε αντίθεση με τις μεγάλες κινήσεις που ζητούν ο Μπέσεντ και ο Τραμπ, «ξαφνικά μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης φαίνεται αρκετά μέτρια και εφικτή».