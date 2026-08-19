Πάνω από τα 100 δολάρια τα περιθώρια κέρδους στο ντίζελ, εκτοξεύεται σε ιστορικά υψηλά

Η κλιμάκωση της κρίσης προσφοράς στην αγορά πετρελαίου έχει εκτοξεύσει τα περιθώρια κέρδους για την παραγωγή ντίζελ από αργό πετρέλαιο στις ΗΠΑ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο δημοφιλής δείκτης, γνωστός ως diesel crack spread, κυμαίνεται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, ελαφρώς χαμηλότερα από το ρεκόρ λίγο πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου που σημειώθηκε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια. Το περιθώριο κέρδους (spread) έγινε τριψήφιο για πρώτη φορά τη Δευτέρα (17.8.2026), όπως αναφέρει το Bloomberg.

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Υπό κανονικές συνθήκες ο συγκεκριμένος δείκτης δεν ξεπερνά τα 89 δολάρια το βαρέλι, με το προηγούμενο ρεκόρ να σημειώνεται τον Οκτώβριο του 2022, τότε που ο κόσμος αντιμετώπιζε έλλειψη καυσίμου ενόψει του πρώτου χειμώνα του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Πλέον, σε μια συγκυρία που θυμίζει τέλεια καταιγίδα, αυξάνονται οι κίνδυνοι για έναν χειμώνα υψηλότερων λογαριασμών θέρμανσης και πληθωριστικών σοκ. Οι τιμές του ντίζελ εκτοξεύτηκαν τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και παραμένουν υψηλές, λόγω της πίεσης στις αγορές καυσίμων από την απώλεια αποθεμάτων αργού πετρελαίου και λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων διύλισης που παγιδεύτηκαν στα Στενά του Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, οι διαταραχές από τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικά διυλιστήρια προκάλεσαν προσωρινές απαγορεύσεις στις εξαγωγές του καυσίμου από τον βασικό παραγωγό, ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω παγκοσμίως καθώς οι αγοραστές αγωνίζονται να εξασφαλίσουν εναλλακτικές προμήθειες.

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Οι εξαγωγές ντίζελ των ΗΠΑ, που βρίσκονται ήδη σε ιστορικά υψηλά, καλύπτουν ορισμένα από τα κενά, αλλά οι εγχώριες προμήθειες είναι οι χαμηλότερες από το 1996. Τα προβλήματα υποδομών σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών από τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Λιβύη και τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι στη Σαουδική Αραβία, προσθέτουν επίσης πίεση στις ήδη σφιχτές αγορές.

Σημειώνεται επίσης ότι τα υπερκέρδη δίνουν κίνητρα στα αμερικανικά διυλιστήρια να αναβάλουν τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο απρογραμμάτιστων διακοπών που διαταράσσουν την επεξεργασία καυσίμων και προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των τιμών.