Πιέσεις στις τιμές των αμερικανικών σιτηρών μετά τη συνομιλία Τραμπ – Σι

Οι αγορές καλλιεργειών στις ΗΠΑ σημείωσαν πτώση σε όλους τους τομείς την Παρασκευή (19.9.25) μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζικου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ.

Ενώ η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο παγκόσμιων ηγετών, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπινγκ, επικεντρώθηκε στο TikTok, o Τραμπ ανέφερε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη φαιντανύλη, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και το εμπόριο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν ξανά στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής APEC στη Νότια Κορέα και ότι θα μεταβεί στην Κίνα στις αρχές του 2026.

Οι επενδυτές ήλπιζαν ότι η συζήτηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια άνοδο των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο εθνών, ιδίως για τις γεωργικές μεταφορές. Η Κίνα αποφεύγει εδώ και μήνες την αγορά αμερικανικής σόγιας, ενώ παράλληλα περιορίζει τις αγορές αμερικανικού καλαμποκιού, σιταριού και σόργου στη νέα σεζόν.

Μετά από σύντομη άνοδο, η σόγια υποχώρησε έως και 1,1% την Παρασκευή, συνεχίζοντας ένα τριήμερο σερί απωλειών. Το καλαμπόκι επίσης υποχώρησε.

«Το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα είναι απογοητευτικό. Δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να επισημάνει κανείς, ώστε να πει ότι κάναμε κάποια σημαντική ανακάλυψη», δήλωσε ο Randy Place, αναλυτής της Hightower Report.