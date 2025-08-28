Διεθνή

Πολωνία: Στο 4,8% του ΑΕΠ θα αυξηθεί ο αμυντικός προϋπολογισμός το 2026

Στο προσχέδιο προϋπολογισμού του 2026 προβλέπεται να δαπανηθεί για την άμυνα «το ποσό ρεκόρ των 200 δισεκ. ζλότι», ή 46,87 δισ. ευρώ
Στρατιωτική επιχείρηση με την ανατολή του ηλίου
Φωτογραφία: iStock

Η Πολωνία θα αυξήσει στο 4,8% του ΑΕΠ της τον αμυντικό προϋπολογισμό της για το 2026, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, παρουσιάζοντας το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς.

Συγκεκριμένα, η Πολωνία, που γειτονεύει με την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, αυξάνει εδώ και πολλά χρόνια τον αμυντικό προϋπολογισμό της που φέτος ανήλθε στο 4,7% του ΑΕΠ της.

Στο προσχέδιο προϋπολογισμού του 2026 προβλέπεται να δαπανηθεί για την άμυνα «το ποσό ρεκόρ των 200 δισεκ. ζλότι», ή 46,87 δισ. ευρώ, είπε ο υπουργός Αντρέι Ντομάνσκι.

Φοβούμενη τη ρωσική απειλή, η Βαρσοβία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, συνάπτοντας συμβάσεις αγοράς όπλων, ύψους δισεκατομμυρίων ζλότι, κυρίως με τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα. Το 2024 η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα ύψους 2,3 δισεκ. ευρώ για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγάς της.

Διεθνή
