Προσωρινή ανάσα για την Ινδία από τους δασμούς Τραμπ

Η Ινδία μπορεί να βγήκε νικήτρια μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει τους αμοιβαίους δασμούς του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, τα κέρδη μπορεί να είναι εφήμερα.

Η Ινδία, όπως και όλες οι άλλες χώρες που εξάγουν στις ΗΠΑ, θα αντιμετωπίσει πλέον μειωμένο φόρο 15% – ο οποίος αποτελεί βελτίωση σε σχέση με τον δασμό 18% που δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, αλλά εξαλείφει κάθε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που η χώρα επρόκειτο να έχει έναντι ομολόγων της, όπως το Βιετνάμ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του think tank GTRI, ο φόρος 15% ωφελεί περίπου το 55% των εξαγωγών αγαθών της Ινδίας προς τις ΗΠΑ, όπως ενδύματα και κοσμήματα. Το υπόλοιπο 45% των εξαγωγών αποτελείται από δύο κατηγορίες αγαθών:

μια μικρή ομάδα προϊόντων που ήδη υπόκεινται σε υψηλότερους δασμούς – όπως χάλυβας, αλουμίνιο (50%) και εξαρτήματα αυτοκινήτων (25%)

το μεγαλύτερο μέρος, όπως ηλεκτρονικά είδη (iPhone της Apple) και φαρμακευτικές εξαγωγές, που επί του παρόντος εξαιρούνται εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εμπορικών ερευνών.

Ο νέος αμερικανικός φόρος ισχύει για 150 ημέρες και η παράτασή του απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου. Μπορεί επίσης να αμφισβητηθεί νομικά, καθώς η διάταξη που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση Τραμπ επιτρέπει τέτοιους φόρους μόνο εάν η χώρα αντιμετωπίζει κρίση ισοζυγίου πληρωμών, την ύπαρξη της οποίας αμφισβητούν οι ειδικοί.

Οι εξελίξεις του Σαββατοκύριακου με τους επιπλέον δασμούς Τραμπ ώθησαν τις χώρες να αναβάλουν την οριστικοποίηση των εμπορικών συμφωνιών με τις ΗΠΑ. Οι Ινδοί αξιωματούχοι του εμπορίου ανέβαλαν επίσης ένα ταξίδι στις ΗΠΑ. Πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι τα γεγονότα έχουν αποδυναμώσει σημαντικά τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ. Λένε ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι θα πρέπει τώρα να επιδιώξει να ανακτήσει ορισμένες από τις παραχωρήσεις που έκανε στην προσωρινή εμπορική συμφωνία μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ, όπως στον τομέα της γεωργίας και της ενέργειας.

Ο Τραμπ μπορεί να έχει επιβραδυνθεί, αλλά ο εμπορικός του πόλεμος δεν έχει σταματήσει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραμένει σταθερός στην ατζέντα των δασμών, την οποία έχει χρησιμοποιήσει με μεγάλη επιτυχία για να αποσπάσει καλύτερους όρους εμπορίου από χώρες όπως η Ιαπωνία και η Ινδία. Όχι μόνο η κυβέρνησή του αντέκρουσε γρήγορα την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου με μια ακόμη δύσκολα υπερασπίσιμη εντολή για δασμούς, αλλά ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα επιβάλει τομεακούς και ειδικούς για την οικονομία δασμούς για να ανοικοδομήσει το καθεστώς των δασμών.

Με λίγα λόγια, η αβεβαιότητα στον τομέα του εμπορίου δεν εξασθενεί, αλλά απλώς αλλάζει μορφή, έγραψε οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Oxford Economics.

Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Ινδίας για αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και η μεγαλύτερη πηγή ξένων επενδύσεων. Σε αυτό προστίθενται και οι παράγοντες της τεχνολογίας και της ασφάλειας. Μέχρι στιγμής, τα καλύτερα κέρδη παρατηρούνται στην ινδική ρουπία (επίσημο νόμισμα σε Ινδία και Ινδονησία), αλλά και αυτά ενδέχεται να είναι περιορισμένα έως ότου οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αποκαλύψουν αν ο Τραμπ θα επικρατήσει.