Πτώση εσόδων για τις ρωσικές πετρελαϊκές το α’ εξάμηνο λόγω χαμηλών τιμών και ισχυρού ρουβλίου

Πτώση σημείωσαν τα έσοδα των ρωσικών εταιρειών παραγωγής πετρελαίου το α’ εξάμηνο του 2025, λόγω της μείωσης των τιμών του αργού πετρελαίου και της ενίσχυσης του ρουβλίου.

Η Rosneft, ο κρατικός γίγαντας που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας, ανέφερε καθαρά έσοδα 245 δισ. ρούβλια (3 δισ. δολάρια) κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας πτώση άνω του 68% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες τιμές πετρελαίου, κυρίως λόγω της υπερπαραγωγής πετρελαίου», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Rosneft, Ιγκόρ Σέτσιν (Igor Sechin). «Επιπλέον, υπήρξε αύξηση των εκπτώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο λόγω της αυστηροποίησης των περιορισμών των κυρώσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ και της σημαντικής ενίσχυσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των εξαγωγέων».

Η πτώση ακολουθεί τα ασθενέστερα αποτελέσματα των ρωσικών ομολόγων της Rosneft. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Lukoil, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της χώρας, και η Gazprom Neft, ο πετρελαϊκός βραχίονας του γίγαντα φυσικού αερίου Gazprom, ανέφεραν και οι δύο πτώση άνω του 50% σε ετήσια βάση στα κέρδη τους για το πρώτο εξάμηνο, ενώ η μικρότερη ανταγωνίστρια Tatneft σημείωσε πτώση 62%.

Η πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο υπονόμευσε τα κέρδη των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών σε όλο τον κόσμο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, εν μέσω φόβων για παγκόσμια υπερπροσφορά. Ο ΟΠΕΚ+ επαναφέρει ταχύτερα από το αναμενόμενο την περιορισμένη προσφορά στην αγορά, ενώ η πολιτική δασμών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επιβραδύνει την παγκόσμια οικονομία.

Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό η πτώση των κερδών οφείλεται στις δυτικές κυρώσεις και περιορισμούς που επιβλήθηκαν στη Ρωσία ως αντίδραση στον πόλεμο στην Ουκρανία, με σκοπό να περιοριστεί η πρόσβαση του Κρεμλίνου σε κεφάλαια για τη σύγκρουση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Urals, το βασικό μείγμα εξαγωγών της Ρωσίας, είχε μέση τιμή 58 δολάρια το βαρέλι το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας πτώση άνω του 13% σε σχέση με πέρυσι.

Ταυτόχρονα, το ρούβλι ανατιμήθηκε κατά σχεδόν 23% σε 78,4685 ανά δολάριο ΗΠΑ στις 30 Ιουνίου σε σχέση με το τέλος του περασμένου έτους, καθώς το βασικό επιτόκιο της Ρωσίας παρέμεινε κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η ενίσχυση αυτή σήμαινε ότι οι Ρώσοι παραγωγοί έλαβαν λιγότερα ρούβλια για κάθε βαρέλι που άντλησαν και πούλησαν.

Ενώ η ρωσική κεντρική τράπεζα μείωσε το κόστος δανεισμού κατά συνολικά 300 μονάδες βάσης στις συνεδριάσεις του Ιουνίου και του Ιουλίου, ο ρυθμός των μειώσεων είναι «σαφώς ανεπαρκής», δήλωσε ο Σέτσιν.

«Μία από τις συνέπειες της διατήρησης του βασικού επιτοκίου σε υψηλό επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι η υπερβολική ανατίμηση του ρουβλίου, η οποία οδηγεί σε απώλειες τόσο για τον ρωσικό προϋπολογισμό όσο και για τις εξαγωγικές εταιρείες», όπως δήλωσε. «Προκαλεί επίσης αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους, επιδεινώνοντας τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των εταιρικών δανειοληπτών και υπονομεύοντας το επενδυτικό δυναμικό», πρόσθεσε ο ίδιος.