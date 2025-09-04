Σήμα κινδύνου για την απασχόληση στις ΗΠΑ – Περισσότερες από τις αναμενόμενες οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η αγορά εργασίας υποχωρεί.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8.000, φτάνοντας στις 237.000 την εβδομάδα που έληξε στις 30 Αυγούστου. Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για 230.000 αιτήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι νέες αιτήσεις αυξήθηκαν σε 237.000 την εβδομάδα που έληξε στις 30 Αυγούστου. Οι εταιρείες έχουν γίνει πιο διστακτικές ως προς τις προσλήψεις, ενώ παράλληλα αξιολογούν τον οικονομικό αντίκτυπο των πολιτικών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τα σχέδια προσλήψεων μειώθηκαν στο ασθενέστερο επίπεδο για οποιονδήποτε Αύγουστο που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας outplacement Challenger, Gray & Christmas που χρονολογούνται από το 2009, ενώ οι προβλεπόμενες περικοπές θέσεων εργασίας αυξήθηκαν.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των νέων αιτήσεων επιδόματος ανεργίας, μια μέτρηση που βοηθά στην εξομάλυνση της μεταβλητότητας, αυξήθηκε στις 231.000, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο. Πριν από την προσαρμογή για εποχικούς παράγοντες, οι αρχικές αιτήσεις αυξήθηκαν επίσης την περασμένη εβδομάδα. Το Κονέκτικατ και το Τενεσί κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις , ένας δείκτης για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, παρουσίασαν μικρή μεταβολή στα 1,94 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Οι προσλήψεις σε αμερικανικές εταιρείες επιβραδύνθηκαν τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της ADP Research που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα την Πέμπτη. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και οι επενδυτές θα λάβουν μια πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση για την υγεία της αγοράς εργασίας την Παρασκευή με τη δημοσίευση της έκθεσης απασχόλησης του Αυγούστου της κυβέρνησης. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν έναν ακόμη μήνα χλιαρής αύξησης των θέσεων εργασίας και αύξηση του ποσοστού ανεργίας.