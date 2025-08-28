Στα δικαστήρια η Λίζα Κουκ με τον Τραμπ για την αποπομπή της από τη Fed

Aγωγή κατέθεσε η διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Λίζα Κουκ, αμφισβητώντας την προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να την απολύσει λόγω ισχυρισμών ότι είπε ψέματα στις αιτήσεις στεγαστικών δανείων, ξεκινώντας μια ιστορική διαμάχη για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η Λίζα Κουκ υπέβαλε την αγωγή την Πέμπτη (28.8.25) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία. Η πλήρης αγωγή δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη, σύμφωνα με το Bloomberg. Η αγωγή αποτελεί μια σημαντική κλιμάκωση της αυξανόμενης σύγκρουσης μεταξύ του Λευκού Οίκου και της κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ Fed, η οποία έχει αντισταθεί στις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων, ακόμη και όταν ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον Τζερόμ Πάουελ . Ο πρόεδρος της Fed έχει επίσης αντισταθεί στις απαιτήσεις του προέδρου να παραιτηθεί.

Οι αποφάσεις στην υπόθεση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις ανησυχίες των επενδυτών ότι οι προσπάθειες του προέδρου θα υπονομεύσουν την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας – μια βασική υπόθεση των αμερικανικών αγορών που στηρίζει τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις της χώρας.

Η Κουκ μηνύθηκε λίγες μέρες αφότου ο Τραμπ της έγραψε επιστολή, την οποία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι την απομάκρυνε αμέσως από τη θέση της υπό το πρίσμα της «δόλιας και ενδεχομένως εγκληματικής συμπεριφοράς της σε οικονομικό ζήτημα». Η Κουκ δεν έχει διερευνηθεί επίσημα ούτε έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα.

Οι εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό. Ένας εκπρόσωπος του δικηγόρου του Κουκ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η σύγκρουση ξέσπασε αφότου ο Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης, Μπιλ Πουλτ, ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Κουκ είπε ψέματα στις αιτήσεις δανείου του 2021 για δύο ακίνητα – στο Μίσιγκαν και την Τζόρτζια – ισχυριζόμενη ότι θα χρησιμοποιούσε κάθε ακίνητο ως κύρια κατοικία της για να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους δανείου. Είπε ότι οι αιτήσεις υποβλήθηκαν με διαφορά δύο εβδομάδων.