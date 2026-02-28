Στενά του Ορμούζ: Αλλαγή ρότας για τα δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου

Τα δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου αποφεύγουν ολοένα και περισσότερο το στενό του Ορμούζ, το οποίο συνδέει τον πλούσιο σε πετρέλαιο Περσικό Κόλπο με την ανοιχτή θάλασσα, μετά τον βομβαρδισμό του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Μεγάλος αριθμός εμπορικών πλοίων, μεταξύ των οποίων και πλοία υπό ελληνική σημαία ή διαχείριση, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα ασφαλείας και παραμένουν εκτός της πλωτής οδού μετά από σήματα VHF (ναυτικές συχνότητες) που έλαβαν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ εξέδωσε και το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν νωρίτερα προειδοποίηση προς τη ναυτιλία στη Μέση Ανατολή ότι τα πλοία στην περιοχή θα πρέπει να παραμένουν 30 ναυτικά μίλια μακριά από τις στρατιωτικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το Bloomberg τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι ορισμένα δεξαμενόπλοια γυρίζουν και τουλάχιστον ένας πλοιοκτήτης αποφάσισε να μην στείλει το πλοίο του στο στενό ως αποτέλεσμα του σήματος που έλαβε. Ωστόσο, ορισμένα πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το στενό – επτά πλοία εθεάθησαν να εξέρχονται από το Ορμούζ, ενώ έξι εισέρχονταν μετά την έκδοση των προειδοποιήσεων, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η απότομη μείωση της κυκλοφορίας δίνει τα πρώτα σημάδια διαταραχής στις αγορές εμπορευμάτων από την απόφαση των ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν, αν και δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσει η διαταραχή. Το Στενό του Ορμούζ είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία εστίασης σε περιόδους έντασης με το Ιράν, επειδή το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης διέρχεται από αυτό καθημερινά. Η Τεχεράνη έχει απειλήσει στο παρελθόν να το μπλοκάρει, αλλά ποτέ δεν έχει κλείσει πλήρως την πλωτή οδό.

Σήμερα το πετρελαιοφόρο KHK Empress έκανε αναστροφή στο Στενό του Ορμούζ, άλλα περιμένουν έξω από την πλωτή οδό (28.2.2026, 15:40 GMT) τη στιγμή που η κυκλοφορία είχε ήδη μειωθεί σημαντικά μετά τις επιθέσεις ενώ το Bloomberg ανέφερε νωρίτερα ότι τα δεξαμενόπλοια συγκεντρώνονταν τόσο εντός όσο και εκτός της εισόδου του στενού.

Ο ιαπωνικός γίγαντας Nippon Yusen KK νωρίτερα ανακοίνωσε στον στόλο του να μην πλεύσει στο Ορμούζ, ενώ η Ελλάδα παρότρυνε τον τεράστιο εμπορικό στόλο της να επανεκτιμήσει το πέρασμα, σύμφωνα με εγκύκλιο που επικαλείται το Bloomberg.

Αργότερα, αρκετοί πλοιοκτήτες έλαβαν σήμα που έδινε οδηγίες στα πλοία να μην προχωρήσουν μέσω του στενού αναφέροντας ότι «απαγορεύεται για όλα τα πλοία».