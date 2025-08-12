Διεθνή

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011 η απόδοση του 30ετούς γερμανικού ομολόγου

Η απόδοση του 30ετούς γερμανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης (bps) στο 3,2898%
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
ΕΕ: Νέα μεταφορά έκτακτων κερδών 1,6 δισ. ευρώ, από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για την Ουκρανία
Το 95% των εσόδων θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της Ουκρανίας μέσω του μηχανισμού συνεργασίας για τα δάνεια προς την Ουκρανία (ULCM) και το 5% μέσω του ΕΜΕ
Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας 6
Η ΕΚΤ φαίνεται να καθυστερεί την τελευταία μείωση επιτοκίων του κύκλου μέχρι τον Δεκέμβριο
Η αναμονή μέχρι την τελική απόφαση του 2025 θα δώσει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ τον πολυτέλεια να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο του εμπορικού πολέμου που προκάλεσε ο Τραμπ
Το γλυπτό του ευρώ μπροστά από την έδρα της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη
Nvidia και AMD θα δίνουν στις ΗΠΑ το 15% των εσόδων τους από πωλήσεις τσιπ στην Κίνα
Οι δύο "γίγαντες" κατασκευής τσιπ προχώρησαν σε αυτήν την συμφωνία με τον Λευκό Οίκο, ως προϋπόθεση για την απόκτηση αδειών εξαγωγής των προϊόντων τους στην κινεζική αγορά, οι οποίες χορηγήθηκαν την περασμένη εβδομάδα
Semiconductor chips are seen on a circuit board of a computer 2
