Σχεδόν 600.000 ευρώ ο ετήσιος μισθός της Λαγκάρντ ως πρόεδρος της ΕΚΤ

Αποζημίωση ύψους 595 χιλ. ευρώ έλαβε η Κριστίν Λαγκάρντ το 2025 ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), μαζί με τη κατοικία που της παραχωρηθεί.

Συγκεκριμένα, ο βασικός μισθός της Κριστίν Λαγκάρντ ανήλθε σε 492.204 ευρώ -5,6% υψηλότερος από πέρυσι-, σύμφωνα με τους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ. Επιπλέον, έλαβε το 21% ως επίδομα παραστάσεως.

Η ΕΚΤ συνεισφέρει επίσης σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ιατρικής περίθαλψης, μακροχρόνιας περίθαλψης και ασφάλισης ατυχημάτων για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλά δεν παρέχει λεπτομέρειες για τα άτομα.

Ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, η Λαγκάρντ έλαβε επίσης πέρυσι αποζημίωση 130.457 ελβετικών φράγκων (168.390 δολάρια), όπως αποκάλυψε πρόσφατα σε επιστολή της προς τους Ευρωπαίους νομοθέτες που επικαλείται το Bloomberg.

Η Λαγκάρντ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για την αμοιβή της. Η ετήσια αμοιβή της είναι υψηλότερη από αυτήν πολλών συναδέλφων της παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις εικασίες ότι μπορεί να αποχωρήσει από την ΕΚΤ πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της τον Οκτώβριο του 2027.

Οι αμφιβολίες για το μέλλον της Λαγκάρντ αυξάνονται μετά από μια αναφορά ότι θα παραιτηθεί πριν από τις γαλλικές εκλογές την επόμενη άνοιξη, ώστε ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να βοηθήσει στην εξεύρεση της αντικαταστάτριας ή του ανατικαταστάτη της. Μια δήλωση της ΕΚΤ δεν κατάφερε να καταστείλει τις φήμες για τη Λαγκάρντ – όπως και τα δικά της σχόλια ότι η παραμονή της είναι η «βασική της γραμμή».

Η πλειοψηφία των οικονομολόγων αναμένει ότι θα παραιτηθεί φέτος, με τον πρώην επικεφαλή της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας, Κλάας Κνοτ, να είναι ο πιο πιθανός υποψήφιος για να την αντικαταστήσει.