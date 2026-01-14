Διεθνή

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φοβούνται τον αντίκτυπο από τους δασμούς Τραμπ

Οι δασμοί των ΗΠΑ απειλούν τον φθηνό εφοδιασμό τροφίμων στα ΗΑΕ και ασκούν νέες πιέσεις στην ήδη εύθραυστη οικονομία του Ιράν
Flag waving at the top of the modern building, national symbol of United Arab Emirates. National Day and UAE flag day concept. the flag of the UAE on a blue sky background.
iStock

Ανησυχία προκαλεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν δασμούς 25% σε χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, καθώς εκφράζονται φόβοι για σοβαρές επιπτώσεις στον εφοδιασμό βασικών προϊόντων, κυρίως τροφίμων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου των ΗΑΕ, Thani Al Zeyoudi, δήλωσε ότι η χώρα του είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι αρχές βρίσκονται ακόμη σε φάση αξιολόγησης των συνεπειών, καθώς παραμένει ασαφές πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί το μέτρο από την Ουάσινγκτον.

«Το Ιράν αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές πολλών προϊόντων μας, ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων. Η ανάλυση συνεχίζεται, αλλά είναι σαφές ότι μια τέτοια απόφαση θα έχει αντίκτυπο», ανέφερε ο Al Zeyoudi σε συνέδριο στο Άμπου Ντάμπι.

Φθηνά τρόφιμα από το Ιράν στο στόχαστρο – Κίνδυνος ανατιμήσεων στα ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εισάγουν το μεγαλύτερο μέρος των τροφίμων που καταναλώνουν, με τα ιρανικά προϊόντα να θεωρούνται σημαντικά πιο προσιτά σε σχέση με εκείνα από την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ. Τυχόν διακοπή ή περιορισμός του εμπορίου αναμένεται να αυξήσει το κόστος και να πιέσει την εγχώρια αγορά.

Την ίδια στιγμή, ένα τέτοιο πλήγμα θα επιβάρυνε περαιτέρω και την ήδη δοκιμαζόμενη ιρανική οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει υψηλό πληθωρισμό και νομισματική αστάθεια.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), οι βασικοί εμπορικοί εταίροι του Ιράν είναι η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία – χώρες που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των αμερικανικών πιέσεων.

Διεθνή
