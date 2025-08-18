Τη «στρατιωτικοποίηση» των εργατών της γερμανικής βιομηχανίας προωθεί το Βερολίνο με το βλέμμα στην Ουκρανία

Στον …αέρα βρίσκεται ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας -και έτσι όλης της ΕΕ- από την πλευρά της αύξησης του πλήθους των στρατιωτών.

Έτσι μπορεί σήμερα να αναμένονται με αγωνία οι αποφάσεις της συνάντησης κορυφής μεταξύ ΗΠΑ, ΕΕ, Γερμανίας, Γαλλίας κλπ μέρος των οποίων πιθανότατα θα είναι και η αποστολή μίας γαλλο – γερμανικής δύναμης στην Ουκρανία για τη διασφάλιση της ειρήνης, αλλά είναι μάλλον αβέβαιη η δυνατότητα, αν μη τι άλλο, της Γερμανίας να υπερδιπλασιάσει τους στρατιώτες της γενικότερα, πόσο μάλλον και για την άμυνα της Ουκρανίας.

Είναι τέτοια η πολιτική αδυναμία του Βερολίνου να αυξήσει το πλήθος των στρατιωτών του που Γερμανός Καγκελάριος Friedrich Merz (CDU) καλεί τις επιχειρήσεις να παράσχουν μεγαλύτερη υποστήριξη στην Bundeswehr, ζητώντας από τις εταιρείες να απελευθερώσουν προσωπικό για την εφεδρεία. Ο λόγος γι’ αυτό είναι πως λόγω της απειλής από τη Ρωσία, η γερμανική κυβέρνηση θέλει να επεκτείνει σημαντικά τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με την Handelsblatt.

Οι τρέχουσες συζητήσεις σχετικά με πιθανές ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία καθιστούν αυτό ακόμη πιο επείγον. Ωστόσο, μια σημαντική αύξηση του προσωπικού απαιτεί δεκάδες χιλιάδες νέους εφέδρους κάθε χρόνο.

Έρευνα της Handelsblatt δείχνει ότι η προθυμία στην επιχειρηματική κοινότητα είναι πολύ υψηλή – και πολλές εταιρείες εργάζονται εδώ και καιρό με δικές τους πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εφεδρείας τoυ ομοσπονδιακού στρατού της Γερμανίας (Bundeswehr).

Για παράδειγμα, εταιρείες όπως η Deutsche Bahn, η Trumpf, η Amazon και η Covestro είναι πρόθυμες να απελευθερώσουν υπαλλήλους δέκα ημέρες το χρόνο για υπηρεσία ή εκπαίδευση στην εφεδρεία.

Ωστόσο, η Bundeswehr μέχρι στιγμής έχει σταθεί εμπόδιο στη γραφειοκρατία της: Δεν υπάρχει ακόμη σύστημα για την πρόσληψη, την εγγραφή και την υποστήριξη υποψήφιων εφέδρων σε εταιρείες. «Στραγγαλίζουμε τους εαυτούς μας με τους δικούς μας κανονισμούς», επέκρινε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Bundeswehr.

Συγκεκριμένα παραδείγματα από εταιρείες καταδεικνύουν πώς είναι ακόμα δυνατό να αναπληρωθούν γρήγορα οι εφεδρικές μονάδες της Bundeswehr με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα.

Στα τέλη Ιουνίου, την Ημέρα της Γερμανικής Βιομηχανίας, ο Καγκελάριος Merz κάλεσε ανοιχτά την επιχειρηματική κοινότητα να εμπλακεί περισσότερο: «Τα χρήματα δεν είναι το βασικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε στην Bundeswehr τα επόμενα χρόνια. Το βασικό πρόβλημα είναι το εξειδικευμένο προσωπικό», δήλωσε ο Merz. «Κυρίες και κύριοι, σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στις εταιρείες σας. Και θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να δώσετε σε αυτούς τους εργαζόμενους την ευκαιρία να εκπαιδεύονται με τις ένοπλες δυνάμεις από καιρό σε καιρό – για να μας κάνετε πιο ικανούς να αμυνθούμε μαζί».

Η έκκληση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από πολλούς επικεφαλής εταιρειών. «Οι επιχειρηματίες θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλεια της χώρας μας», δήλωσε ο Πέτερ Λάιμπινγκερ, επικεφαλής της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών. Και σε πολλά μέρη, το κάνουν ήδη.

Η Lufthansa συνεργάζεται με τη Διοίκηση του Κρατιδίου της Έσσης

«Ως κοινωνία των πολιτών, και επομένως και ως εταιρεία, θα πρέπει να συμβάλουμε ενεργά στην αρχιτεκτονική ασφαλείας στη Γερμανία», δήλωσε ο Michael Niggemann, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Lufthansa, στην εφημερίδα Handelsblatt. Η εταιρεία με έδρα τη Φρανκφούρτη συμφώνησε σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Κρατιδίου της Έσσης των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Στόχος είναι η υποστήριξη του 5ου Συντάγματος Εσωτερικής Ασφάλειας εκεί με εφέδρους για τον εθελοντικό στρατό. Συζητήσεις με τις ένοπλες δυνάμεις για παρόμοια συνεργασία βρίσκονται σε εξέλιξη σε άλλες τοποθεσίες, όπως το Μόναχο και το Αμβούργο.

Η εταιρεία αιολικής ενέργειας Orsted διοργανώνει τώρα ακόμη και γύρους συζήτησης, ασκήσεις και σεμινάρια με την Bundeswehr. «Προσπαθούμε τώρα να εισαγάγουμε νέους ηγέτες στη δομή της Bundeswehr. Πρέπει να μάθουν τη γλώσσα, τις συντομογραφίες και τους βαθμούς της», λέει ο Jörg Kubitza, επικεφαλής των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, ειδικά στον τομέα των κρίσιμων υποδομών.

Εταιρείες όπως η Deutsche Bahn, η Amazon, η εταιρεία συμβούλων McKinsey και η νεοσύστατη εταιρεία drone Quantum Systems έχουν εδώ και καιρό δημιουργήσει τα δικά τους συστήματα προσωπικού για την πρόσληψη ατόμων με στρατιωτική εκπαίδευση και στη συνέχεια την ενεργή υποστήριξή τους στην υπηρεσία τους ως έφεδροι.

Ο βιομηχανικός όμιλος Bilfinger θέλει επίσης να συνεργαστεί στενότερα με τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις (Bundeswehr). «Τα άτομα που υπηρετούν ως έφεδροι ή έκτακτοι στρατιώτες λαμβάνουν περαιτέρω εκπαίδευση και καθοδήγηση – σε ομαδικές εργασίες και ηγετικές δεξιότητες. Μπορούμε μόνο να επωφεληθούμε από αυτό στην εταιρεία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bilfinger, Thomas Schulz, σε συνέντευξή του στην Handelsblatt.

Ο 60χρονος διευθυντής συμμετείχε πρόσφατα ο ίδιος σε μια εξαήμερη άσκηση της Bundeswehr και την δημοσιοποίησε για να επιστήσει μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα.

Η Bundeswehr σχεδιάζει 460.000 στρατιώτες μακροπρόθεσμα

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, η Bundeswehr είχε σχεδόν 182.000 εν ενεργεία στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών, έκτακτων στρατιωτών και εθελοντών. Επιπλέον, υπάρχουν έφεδροι που έχουν λάβει στρατιωτική εκπαίδευση κάποια στιγμή και μπορούν να κληθούν να υποστηρίξουν τα στρατεύματα εάν χρειαστεί. Οι εφεδρείες ενίσχυσης και προσωπικού συνολικά περιλαμβάνουν περίπου 90.000 θέσεις, εκ των οποίων μόνο περίπου 50.000 καλύφθηκαν πέρυσι.

Επειδή η κατάσταση απειλής έχει επιδεινωθεί σημαντικά λόγω του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο αριθμός τόσο των στρατιωτών όσο και των εφέδρων αναμένεται να αυξηθεί αρκετές φορές τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τους στόχους της αμυντικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, η μακροπρόθεσμη συμβολή της Γερμανίας στην άμυνα της συμμαχίας θα απαιτήσει περίπου 460.000 στρατιώτες – περίπου 260.000 στα ενεργά στρατεύματα και 200.000 στα εφέδρους, οι οποίοι, σύμφωνα με τα σχέδια στρατιωτικής θητείας του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD), πρόκειται να φτάσουν σε αυτή τη δύναμη μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

«Καταρχήν, βλέπουμε μεγάλη προθυμία μεταξύ των εταιρειών να αναλάβουν την ευθύνη», δήλωσε επίσης η Γερμανική Ένωση Εφέδρων σε απάντηση σε ερώτημα. Πολλές εταιρείες έχουν πλέον προσεγγίσει την Bundeswehr και προσφέρουν τη συνεργασία τους.

Μια ομάδα έργου στη Διοίκηση Κρατών της Bundeswehr στην Έσση μελέτησε τη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και στρατού εδώ και αρκετά χρόνια και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στο τέλος του περασμένου έτους το 60% των εργοδοτών σε όλους τους τομείς θα ήταν πρόθυμοι να χορηγήσουν στους εφέδρους τουλάχιστον δέκα ημέρες άδειας ετησίως. Οι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτό θα μπορούσε να προσλάβει 40.000 έως 50.000 εφέδρους για μονάδες εσωτερικής ασφάλειας και άλλες εφεδρικές μονάδες μέσα σε μόλις ένα χρόνο.

«Πνιγόμαστε με τους δικούς μας κανονισμούς»

Το πρόβλημα έγκειται στην Bundeswehr, η οποία είναι απλώς απροετοίμαστη για τον αυξανόμενο αριθμό αιτούντων. Πολλές αιτήσεις παραμένουν αναπάντητες για μήνες. «Υπάρχουν πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά οι κανονισμοί εμποδίζουν τους περισσότερους να γίνουν δεκτοί στο σύστημα», παραπονιέται ένα υψηλόβαθμο μέλος της Bundeswehr. Για παράδειγμα, εάν ο στρατιωτικός τους βαθμός είναι πολύ χαμηλός ή η ηλικία τους υποτίθεται ότι είναι πολύ υψηλή.

Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι ο Jörg Kubitza. Ο Γερμανός επικεφαλής του μεγαλύτερου φορέα εκμετάλλευσης αιολικών πάρκων στον κόσμο, Orsted, είναι ο ίδιος έφεδρος αξιωματικός. Όταν ήθελε να επιστρέψει στην υπηρεσία πριν από έξι χρόνια μετά από ένα διάλειμμα που σχετίζεται με την καριέρα του, το αίτημά του παρέμεινε σε εκκρεμότητα για τέσσερα χρόνια.

«Τα εμπόδια εισόδου έχουν σχεδιαστεί για να εφαρμόζονται στον κανόνα», επικρίνει ο Kubitza. «Οτιδήποτε εκτός του κανόνα περνάει από το χέρι του». Το γεγονός ότι ο τότε σχεδόν 48χρονος, εκτός από τη στρατιωτική του εκπαίδευση, κατείχε διευθυντική θέση στην Orsted, μια εταιρεία κρίσιμων υποδομών με αρκετές χιλιάδες υπαλλήλους, ήταν πιθανώς κάτι που ο υπεύθυνος αξιωματικός δεν μπορούσε καν να κατανοήσει: «Αυτό αρχικά με άφησε άφωνο».

Ο Kubitza εντάχθηκε ξανά στην εφεδρεία μόλις από το τέλος του περασμένου έτους.

Πολλοί έφεδροι αναφέρουν παρόμοιες εμπειρίες. Πρακτικά πρέπει να κυνηγήσουν την Bundeswehr για να ενταχθούν στην εφεδρεία. Ακόμη και η Bundeswehr φαίνεται τώρα να γνωρίζει αυτά τα προβλήματα.

Οι απαραίτητες δομές δημιουργούνται, δήλωσε μια εκπρόσωπος σε απάντηση σε μια ερώτηση. «Προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία που εντοπίζεται στην περιοχή των εφέδρων και να καταστεί δυνατή η ταχεία επικοινωνία με τους εφέδρους, προωθούνται επί του παρόντος διάφορα έργα ψηφιοποίησης». Ωστόσο, αυτό αρχικά ισχύει μόνο για τους εφέδρους που έχουν ήδη εγγραφεί. Δεν έχει προγραμματιστεί στοχευμένο πρόγραμμα για την πρόσληψη εφέδρων σε εταιρείες. Ο εκπρόσωπος απλώς επισημαίνει ένα δισέλιδο φυλλάδιο ως βασική πηγή πληροφοριών για τους εργοδότες.

Η ομάδα έργου από την Έσση έχει αναπτύξει συγκεκριμένες προτάσεις για λύσεις. Ένα σημαντικό βήμα θα ήταν η εισαγωγή ενός συστήματος για την επικοινωνία με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, απαιτούνται επίσης επειγόντως εκστρατείες, η δημιουργία τηλεφωνικών κέντρων και, πάνω απ’ όλα, μεγαλύτερη ευελιξία στην εξέταση των αιτήσεων. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής.