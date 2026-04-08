Το Κατάρ αρχίζει έργα αποκατάστασης εγκαταστάσεων LNG για επανέναρξη παραγωγής μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για κατάπαυση του πυρός

Το Κατάρ κινητοποιεί μηχανικούς και εργάτες με στόχο την επανέναρξη της παραγωγής στο μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, της Qatar Energy, μετά την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας επιτρέπει περιορισμένη δραστηριότητα στην εγκατάσταση LNG στο Κατάρ που υποβάλλεται στην απαραίτητη συντήρηση ενόψει της προγραμματισμένης επανεκκίνησης, δήλωσαν πηγές στο Bloomberg. Κάποια παραγωγή θα μπορούσε να αρχίσει να επανεκκινεί τις επόμενες ημέρες, αν και δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα θα μπορούσε να αυξηθεί ενώ η επιστροφή σε κατάσταση σημαντικής παραγωγής θα απαιτούσε τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ρας Λαφάν έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τις αρχές Μαρτίου, προκαλώντας παγκόσμια κρίση εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Ενώ οι ζημιές στο εργοστάσιο από πυραυλική επίθεση τον περασμένο μήνα αφαίρεσαν το 17% της ετήσιας εξαγωγικής ικανότητας του Κατάρ για έως και πέντε χρόνια, η επανεκκίνηση άλλων τμημάτων της τεράστιας εγκατάστασης θα αποτελούσε σημαντικό ορόσημο. Ολόκληρο το εργοστάσιο έχει τη δυνατότητα παραγωγής 77 εκατομμυρίων τόνων LNG ετησίως.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη συνέχισαν να μειώνονται μετά την είδηση, με πτώση σχεδόν 20%, κοντά στα 43 ευρώ ανά μεγαβατώρα, για να ισορροπήσουν αργότερα γύρω στα 44 ευρώ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δύο δεξαμενόπλοια LNG φορτωμένα με καύσιμα του Κατάρ εγκατέλειψαν τις προσπάθειές τους να περάσουν από τον Πορθμό του Ορμούζ, αφού δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν άδεια από Ιρανούς αξιωματούχους.

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς και οι δύο πλευρές έχουν σκιαγραφήσει τους λόγους για τους οποίους δεν συμβιβάζονται πλήρως.