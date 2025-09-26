Το κρατικό fund της Νορβηγίας επενδύει 1,5 δισ. δολάρια στο Brookfield Fund για ανανεώσιμη ενέργεια

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας αξίας 2 τρισ. δολαρίων θα επενδύσει σε ένα ταμείο ενεργειακής μετάβασης που διαχειρίζεται η Brookfield Asset Management, καθώς επιδιώκει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των μη εισηγμένων ανανεώσιμων περιουσιακών στοιχείων του.

Η Norges Bank Investment Management, η τράπεζα της Νορβηγίας που διαχειρίζεται το κρατικό fund – το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (26.9.2025) ότι θα διαθέσει 1,5 δισ. δολάρια για επενδύσεις στο Global Transition Fund II της Brookfield Asset Management. Το επενδυτικό όχημα στοχεύει στην επιχειρηματική μεταμόρφωση, την καθαρή ενέργεια και τις βιώσιμες λύσεις.

Η επένδυση «θα μας επιτρέψει να επενδύσουμε σε έργα που αναπτύσσουν υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας, υποστηρίζοντας παράλληλα την ευρύτερη μετάβαση σε λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους κλάδους», δήλωσε ο Harald von Heyden, παγκόσμιος επικεφαλής του ταμείου για την ενέργεια και τις υποδομές.

Πρόκειται για τη δεύτερη τέτοια έμμεση επένδυση της NBIM, η οποία τον Αύγουστο του περασμένου έτους διέθεσε 900 εκατ. ευρώ (1,1 δισ. δολάρια) σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται η Copenhagen Infrastructure Partners.

Το μεγαλύτερο μέρος των μη εισηγμένων συμμετοχών της NBIM στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφορά φυσικά περιουσιακά στοιχεία, από υπεράκτια αιολικά πάρκα έως ηλιακούς συλλέκτες. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η NBIM ηγήθηκε κοινοπραξία για την αγορά του 46% του γερμανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Tennet Holding BV.

Ο Von Heyden δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι το επενδυτικό ταμείο έχει μέχρι στιγμής διαθέσει 8 δισ. δολάρια από τα 38 δισ. δολάρια που έχουν διατεθεί για υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έκανε την πρώτη του επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2021 με τη συμμετοχή του στα ολλανδικά υπεράκτια αιολικά πάρκα Borssele 1 και 2. Στο τέλος Ιουνίου, είχε 10 επενδύσεις σε πέντε χώρες, με τις μη εισηγμένες ανανεώσιμες υποδομές να αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,4% των συνολικών επενδύσεών του.