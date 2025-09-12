Το Πακιστάν αντλεί 250 εκατ. δολάρια μέσω ομολόγων γιουάν πριν από τον Δεκέμβριο

Την πρώτη δόση ομολόγων Panda σχεδιάζει να εκδώσει το Πακιστάν πριν από τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, εντασσόμενο στο παράδειγμα μιας σειράς χωρών που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις πηγές χρηματοδότησής τους.

Η χώρα της Νότιας Ασίας στοχεύει να αντλήσει 250 εκατ. δολάρια μέσω χρέους σε γιουάν, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν στο Bloomberg News, με την έκδοση να πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην κινεζική διατραπεζική αγορά ομολόγων για κατάλληλους θεσμικούς επενδυτές το υπουργείο Οικονομικών του Πακιστάν δεν σχολίασε.

Το ενδεικτικό κουπόνι του ομολόγου κυμαίνεται από 3% έως 4% ετησίως για τριετή διάρκεια, ενώ η συναλλαγή διαρθρώνεται με κοινοπραξία οικονομικών συμβούλων και ασφαλιστών, όπως η China International Capital Corporation Ltd. και η Habib Bank Ltd.»

Οι χώρες στις αναδυόμενες αγορές στρέφονται σταδιακά στην Κίνα για τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες, σε μια εποχή που οι εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ οδηγούν τους επενδυτές να αμφισβητούν τα αποθέματά τους σε δολάρια. Το Πακιστάν αποτελεί βασικό προορισμό για την Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ και το Πεκίνο έχει παράσχει δισεκατομμύρια σε δάνεια για να κρατήσει το έθνος στην επιφάνεια.

Το Πακιστάν επιθυμεί να προσελκύσει Κινέζους επενδυτές μέσω της έκδοσης ομολόγων Panda, καθώς η κυβέρνησή του ανοικοδομεί μια οικονομία που έφτασε κοντά σε χρεοκοπία το 2023. Ο υπουργός Οικονομικών της χώρας είχε δηλώσει στο Bloomberg News τον Μάρτιο του περασμένου έτους ότι η αρχική πώληση ομολόγων Panda θα ακολουθούνταν από περαιτέρω εκδόσεις.

Η χώρα, η οποία δυσκολεύεται να αντλήσει εξωτερική χρηματοδότηση εδώ και μερικά χρόνια, έλαβε ώθηση με την αναβάθμιση από την S&P Global Ratings. Ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατώτερη της επενδυτικής βαθμίδας και απαιτεί εγγύηση βελτίωσης, για την οποία το Πακιστάν έχει απευθυνθεί στην Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων Υποδομών και στην Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα έγγραφα. Οι δύο αναπτυξιακές τράπεζες δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας.