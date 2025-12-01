Διεθνή

Βέλγιο: «Καμπανάκι» για τις συνέπειες κατάσχεσης των ρωσικών assets – Νομική απάντηση προαναγγέλλει η Μόσχα

Η CEO της Euroclear, Valérie Urbain, προειδοποιεί ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος δανεισμού
Coins - Russian rubles
Αυστηρή προειδοποίηση για τις πιθανές καταστροφικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή οικονομία από την κατάσχεση των ρωσικών assets, απευθύνει η απευθύνει η Euroclear προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Συγκεκριμένα, η διευθύνουσα σύμβουλος της Euroclear, Valérie Urbain, σε μια επιστολή προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα, προειδοποιεί ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος δανεισμού, εάν υλοποιηθεί το σχέδιο αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών assets για τη στήριξη δανείου 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Όπως αναφέρει η Urbain στην επιστολή, μια τέτοια κίνηση θα εκληφθεί εκτός ΕΕ ως «κατάσχεση», γεγονός που θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα και να επιβαρύνουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Η είδηση δημοσιεύθηκε αρχικά από τους Financial Times, οι οποίοι είχαν πρόσβαση στην επιστολή.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ έχει «παγώσει» περίπου 210 δισ. ευρώ κρατικών ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εκ των οποίων περίπου 185 δισ. ευρώ βρίσκονται στη Euroclear. Οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία έχουν ανανεώσει την πίεση για συμφωνία στους όρους για τα 140 δισ. ευρώ δανείου προς το Κίεβο, χρησιμοποιώντας τα «παγωμένα» ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, δήλωσε την Τετάρτη (26/11/2025) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Επιτροπή «είναι έτοιμη να παρουσιάσει νομικό κείμενο» για ένα δάνειο που θα στηρίζεται στα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, το σχέδιο δανείου παραμένει αμφιλεγόμενο και πολλές τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν άλυτες.

Νομικές ενέργειες της Μόσχας ενάντια στην ΕΕ

Μια δεύτερη προειδοποίηση προέρχεται από την Euroclear, σχετικά με τις πιθανές νομικές κινήσεις που θα μπορούσε να αναλάβει η Μόσχα σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών assets.

Η απόφαση του ρωσικού κοινοβουλίου (Δούμα) επισημαίνει ότι η προτεινόμενη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από χώρες μέλη της EE «αποτελεί ουσιαστικά παράνομη κατάσχεση περιουσίας και, εφόσον εφαρμοστεί, μπορεί να θεωρηθεί ξεκάθαρη κλοπή».

Η απόφαση της Δούμας επισημαίνει ότι «κάθε επίθεση σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την αντίστοιχη νομική απάντηση», προσθέτοντας πως οι ενέργειες αυτές θα ξεκινούσαν με αξιώσεις αποζημίωσης και αίτημα για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της Euroclear και του κράτους του Βελγίου, όπου φυλάσσεται το μεγαλύτερο μέρος των «παγωμένων» ρωσικών κρατικών κεφαλαίων.

Τέλος, η Δούμα σημειώνει ότι «περιουσιακά στοιχεία μη κατοίκων της Ρωσίας που προέρχονται από μη φιλικά κράτη μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν ως πηγή αποζημίωσης».

