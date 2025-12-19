Βέμπερ: Η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει στο μέλλον τα ρωσικά assets

Η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει κάποια μέρα τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία (σ.σ. ρωσικά assets) για να βοηθήσει την Ουκρανία, παρόλο που οι ηγέτες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής, δήλωσε σήμερα (19.12.2025) ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάνφρεντ Βέμπερ, στο Politico.

«Θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για την αποκατάσταση των καταστροφών που προκάλεσε η Ρωσία», δήλωσε ο Βέμπερ, προσθέτοντας ότι τα χρήματα θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των δανείων της ΕΕ προς την Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χτες το βράδυ, οι ηγέτες της ΕΕ δεν κατάφεραν να πείσουν το Βέλγιο, το οποίο κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των δεσμευμένων ρωσικών assets, να τα χρησιμοποιήσει για να στείλει κεφάλαια στην Ουκρανία για να βοηθήσει στην πολεμική προσπάθεια. Αντ’ αυτού, οι ηγέτες συμφώνησαν σε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης βασισμένο στο κοινό χρέος της ΕΕ, στο οποίο δεν συμμετέχουν η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχική Δημοκρατία.

Σε ερώτηση που έγινε στον Βέμπερ αν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκε από τους ηγέτες για την Ουκρανία, ώστε οι πρωτεύουσες να μην χρειαστεί να πληρώσουν το λογαριασμό, ο Βέμπερ απάντησε: «Αυτό είναι η άποψή μου, ότι τελικά, στο τέλος, η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για ό,τι έκανε στην Ουκρανία».

Στην πορεία προς τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών, οι ΗΠΑ πίεσαν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να απορρίψουν το σχέδιο χρήσης των ρωσικών assets για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, επειδή η Ουάσιγκτον ήθελε να χρησιμοποιήσει μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών ανασυγκρότησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Ο Βέμπερ δήλωσε ότι αυτή η επιλογή είναι εντελώς «εκτός συζήτησης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ιδέα των Αμερικανών να χρησιμοποιήσουν 100 δισ. ευρώ για τους ίδιους και 100 δισ. ευρώ για τη Ρωσία δεν θα περάσει», είπε.

Ο Βέμπερ υπερασπίστηκε επίσης τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ηγήθηκε της αποτυχημένης προσπάθειας να εγκριθεί το δάνειο προς την Ουκρανία με εγγύηση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι «έδειξε ηγετικό πνεύμα» και ότι η ιδέα «εκτιμήθηκε πολύ σε όλη την Ευρώπη».

«Το αποτέλεσμα είναι ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι», επανέλαβε ο Βέμπερ.