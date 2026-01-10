Βρετανία: Σχέδιο 230 εκατ. ευρώ για στρατεύματα στην Ουκρανία

Σε πλήρη εντιμότητα βρίσκεται η Βρετανία η οποία σκοπεύει να διαθέσει 200 εκατ. λίρες (230 εκατ. ευρώ) για να προετοιμάσει τις ένοπλες δυνάμεις της, ενόψει πιθανής ανάπτυξής τους στην Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε χθες (9.1.26) το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Συγκεκριμένα, τα χρήματα θα αντληθούν από τον αμυντικό προϋπολογισμό της Βρετανίας για το 2026 και θα χρησιμοποιηθούν για νέα οχήματα, συστήματα επικοινωνιών και προστασία από drones, ώστε τα στρατεύματα να είναι έτοιμα για οποιαδήποτε αποστολή άμυνας.

Νέα drones κατά ρωσικών επιθέσεων

Η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης ότι η παραγωγή των drones αντιαεροπορικής άμυνας Octopus θα ξεκινήσει φέτος, με στόχο να ενισχυθεί η προστασία της Ουκρανίας από ρωσικές επιθέσεις.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, επισκέφθηκε χθες το Κίεβο, όπου επρόκειτο να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Βρετανία και Γαλλία έτοιμες για ειρηνευτική δύναμη

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη δήλωση προθέσεων που υπέγραψαν την Τρίτη (6.1.25) Βρετανία και Γαλλία, με την οποία δεσμεύονται να στείλουν στρατεύματα για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεσμεύτηκε ότι το κοινοβούλιο θα αποφασίσει για οποιαδήποτε αποστολή στρατευμάτων, αποσαφηνίζοντας τις λεπτομέρειες το συντομότερο δυνατό.

Ρωσία προειδοποιεί: «Νόμιμος στόχος»

Η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά το σχέδιο. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα θεωρηθεί νόμιμος στόχος για τη Ρωσία.

Η μεγαλύτερη αύξηση των αμυντικών δαπανών από τον Ψυχρό Πόλεμο

Η Βρετανία προγραμματίζει τη μεγαλύτερη αύξηση αμυντικών δαπανών από τον Ψυχρό Πόλεμο, συνολικού ύψους 270 δισ. λιρών (311 δισ. ευρώ) για αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, με στόχο να φτάσουν στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις στο ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση των Εργατικών επανέλαβε ότι θα διατηρήσει υψηλές επενδύσεις στην άμυνα, παρά δημοσιεύματα για έλλειμμα 28 δισ. λιρών στον αμυντικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του πρωθυπουργού: «Οι απαιτήσεις στην άμυνα αυξάνονται καθώς κλιμακώνεται η ρωσική επιθετικότητα».