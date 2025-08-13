Υπερπροσφορά – ρεκόρ στις αγορές πετρελαίου για το 2026, βλέπει ο IEA

Οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου είναι σε πορεία για ένα ρεκόρ πλεονάσματος το επόμενο έτος, καθώς η αύξηση της ζήτησης επιβραδύνεται και οι προμήθειες αυξάνονται, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

Τα αποθέματα πετρελαίου θα συσσωρευτούν με ρυθμό 2,96 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ξεπερνώντας ακόμη και τη μέση συσσώρευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της μηνιαίας έκθεσης της IEA. Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου φέτος και το επόμενο έτος αυξάνεται με ρυθμό μικρότερο από το μισό του ρυθμού που παρατηρήθηκε το 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, η προσφορά αυξάνεται ραγδαία. Η συμμαχία ΟΠΕΚ+, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, έχει επιταχύνει την επανεκκίνηση της διακοπείσας παραγωγής, ενώ η IEA έχει ενισχύσει ελαφρώς τις προβλέψεις για την παραγωγή εκτός της ομάδας κρατών το 2026, με επικεφαλής την Αμερική.

«Οι ισορροπίες στην αγορά πετρελαίου φαίνονται όλο και πιο διογκωμένες, καθώς η προβλεπόμενη προσφορά ξεπερνά κατά πολύ τη ζήτηση προς το τέλος του έτους και το 2026», ανέφερε ο οργανισμός με έδρα το Παρίσι. «Είναι σαφές ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει για να ισορροπήσει η αγορά».

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά περίπου 12% φέτος, διαπραγματευόμενες κοντά στα 66 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο, καθώς η αύξηση της προσφοράς τόσο από τον ΟΠΕΚ+ όσο και από τους ανταγωνιστές του συμπίπτει με την εντεινόμενη ανησυχία ότι ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πτώση των τιμών προσφέρει κάποια ανακούφιση στους καταναλωτές μετά από χρόνια πληθωρισμού και αποτελεί νίκη για τον Τραμπ, ο οποίος πιέζει για χαμηλότερο κόστος καυσίμων, αλλά αποτελεί οικονομική απειλή για τις εταιρείες και τις χώρες που παράγουν πετρέλαιο.

Υψηλά αποθέματα

Οι αγορές πετρελαίου αντλούν προς το παρόν κάποια στήριξη από την ισχυρή καλοκαιρινή ζήτηση για καύσιμα οχημάτων, αλλά τα στοιχεία του IEA υποδηλώνουν ότι ήδη καταλήγουν σε υπερπροσφορά. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 46 μηνών τον Ιούνιο. Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ή του Ιράν θα μπορούσαν ακόμη να αλλάξουν την εικόνα, πρόσθεσε ο οργανισμός.

Σε τριμηνιαία βάση, το πλεόνασμα που παρατηρήθηκε το 2020 θα παραμείνει το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ, με κορυφή τα 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους, καθώς τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας περιόρισαν τις μεταφορές και την οικονομική δραστηριότητα. Αυτή η υπερπροσφορά μειώθηκε στη συνέχεια χάρη στις μαζικές περικοπές της ΟΠΕΚ+.

Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου θα αυξηθεί μόλις κατά 680.000 βαρέλια την ημέρα φέτος, η χαμηλότερη από το 2019, εν μέσω απογοητευτικής ζήτησης στην Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία. Σύμφωνα με την έκθεση, θα αυξηθεί κατά 700.000 βαρέλια την ημέρα το 2026.

Ο IEA έχει προβλέψει ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα σταματήσει να αυξάνεται μέχρι το τέλος της δεκαετίας, καθώς οι χώρες θα εγκαταλείψουν τα ορυκτά καύσιμα και θα στραφούν στα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο οργανισμός αύξησε τις προβλέψεις για την αύξηση της προσφοράς εκτός ΟΠΕΚ+ το 2026 κατά 100.000 βαρέλια την ημέρα σε 1 εκατομμύριο την ημέρα, με επικεφαλής και πάλι τις ΗΠΑ, τη Γουιάνα, τον Καναδά και τη Βραζιλία. Καθώς ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών βλέπει τους ανταγωνιστές του να επεκτείνονται, το καρτέλ και οι εταίροι του κινούνται για να ανακτήσουν το μερίδιό τους στις παγκόσμιες πωλήσεις πετρελαίου.

Η Σαουδική Αραβία έχει καθοδηγήσει την ομάδα να επιταχύνει την αναβίωση της διακοπείσας παραγωγής τους τελευταίους μήνες, και νωρίτερα τον Αύγουστο επικύρωσε μια άλλη αύξηση για τον Σεπτέμβριο, η οποία θα ολοκληρώσει την επανεκκίνηση μιας δόσης 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών.

Δεν είναι σαφές εάν η συμμαχία θα συνεχίσει να επιδιώκει μερίδιο αγοράς. Η ΟΠΕΚ+ έχει δηλώσει ότι η επόμενη κίνησή της είναι εντελώς αβέβαιη και θα μπορούσε να είναι είτε μια περαιτέρω αύξηση, είτε μια παύση, είτε ακόμη και μια αναστροφή των πρόσφατων αυξήσεων της παραγωγής.

Η παραγωγή της ομάδας των 22 χωρών μειώθηκε τον περασμένο μήνα, καθώς η Σαουδική Αραβία μείωσε την αύξηση που είχε σημειώσει τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, σύμφωνα με την έκθεση του IEA.

Μέσα στη γενική υποχώρηση, υπήρξαν ακόμη κάποια κέρδη, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αυξάνουν την παραγωγή τους σε 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα – ένα νέο υψηλό που είναι σημαντικά πάνω από την ποσόστωση του ΟΠΕΚ+.