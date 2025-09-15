Συμβαίνει τώρα:
Υποχωρούν τα futures των γαλλικών ομολόγων λόγω υποβάθμισης από Fitch

Η πτώση ήρθε μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας από τον οίκο Fitch σε A+ από AA-, επικαλούμενος την αύξηση του δημόσιου χρέους, την αυξημένη πολιτική πόλωση και τις αμφιβολίες για τις δημοσιονομικές προοπτικές
The offices and signage of the American rating agency Fitch Ratings
Φωτογραφία: iStock

Yποχώρησαν τη Δευτέρα (15.9.25) τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των 10ετών γαλλικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην υποβάθμιση της χώρας από τον οίκο αξιολόγησης Fitch Ratings μετά την πρόσφατη πολιτική αναταραχή.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια Δεκεμβρίου για τα 10ετή κρατικά ομόλογα της Γαλλίας, γνωστά ως OATs, μειώθηκαν κατά περίπου 0,1% κατά τη διάρκεια των πρωινών συναλλαγών. Η πτώση ήρθε μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας από τον οίκο Fitch σε A+ από AA-, επικαλούμενος την αύξηση του δημόσιου χρέους, την αυξημένη πολιτική πόλωση και τις αμφιβολίες για τις δημοσιονομικές προοπτικές, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Αυτό μπορεί να αυξήσει την πίεση στα OAT σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα. Τα 10ετή ομόλογα της Ιταλίας διαπραγματεύονται ήδη μέσω των OAT σε ορισμένες μετρήσεις και η περαιτέρω επιδείνωση του κλίματος γύρω από τη Γαλλία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω πλούτο των BTP σε σχετικούς όρους, βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Stephen Spratt , στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της αγοράς Ασίας-Ειρηνικού στην Societe Generale.

Οι ανησυχίες για το εθνικό χρέος της Γαλλίας έχουν αυξηθεί μετά την παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού από τη θέση του πρωθυπουργού την περασμένη εβδομάδα, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να κερδίσει υποστήριξη για ένα πρόγραμμα αυξήσεων φόρων και περικοπών δαπανών. Το έλλειμμα της Γαλλίας είναι το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη, με το χρέος να αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ (5.840 δολάρια) το δευτερόλεπτο, σύμφωνα με τον Μπαϊρού.

Η υποβάθμιση της Fitch έθεσε τη Γαλλία μια βαθμίδα χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και στο ίδιο επίπεδο με το Βέλγιο.

Ο Μπαϊρού είχε ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και τελικά έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να εξασφαλίσει υποστήριξη για τις προτεινόμενες περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πακέτο θα μείωνε το έλλειμμα της Γαλλίας για το 2026 στο 4,6% του οικονομικού προϊόντος από το αναμενόμενο 5,4% φέτος.

Επίσης, παρουσίασε μια μη δημοφιλή πρόταση για την περικοπή δύο αργιών ως τρόπο μείωσης του κόστους στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου, ο αντικαταστάτης του Μπαϊρού, έχει εγκαταλείψει αυτό το σχέδιο, αλλά προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει άλλους τρόπους για να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού της.

