Εγνατία Οδός: Αναλυτικά οι νέες τιμές στα διόδια από την 1η Ιανουαρίου 2026

Νέες τιμές διοδίων τίθενται σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης που κυρώθηκε από τη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα (30.12.25) ολοκληρώθηκε το οικονομικό κλείσιμο του διαγωνισμού για την Εγνατία Οδό, με την παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου στο σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis να ξεκινά επίσημα από τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, τα διόδια στον οδικό άξονα που συνδέει την Ηγουμενίτσα με τους Κήπους Έβρου, καθώς και στους κάθετους άξονές του, αναπροσαρμόζονται σε 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο, πλέον ΦΠΑ. Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι δωρεάν διελεύσεις θα συνεχίσουν να ισχύουν για διάστημα δύο ετών, αποκλειστικά για τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Εγνατίας Οδού.

Ποιες θα είναι οι νέες τιμές διοδίων

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το συνολικό κόστος διέλευσης για ένα Ι.Χ. όχημα από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους Έβρου, μέσω όλων των μετωπικών σταθμών διοδίων, θα ανέλθει στα 30,45 ευρώ, από 24,45 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Παράλληλα, παύουν να εφαρμόζονται τα εκπτωτικά συνδρομητικά προγράμματα της υπηρεσίας EgnatiaPass.

Αναλυτικά, οι νέες τιμές ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων διαμορφώνονται ως εξής:

Έργα αναβάθμισης και ασφάλειας ύψους 3 δισ. ευρώ

Όπως αναφέρουν ενημερωμένες πηγές, οι εργασίες ανάταξης και βαριάς συντήρησης θα πραγματοποιηθούν με τον αυτοκινητόδρομο σε πλήρη λειτουργία, γεγονός που καθιστά βασικό γνώμονα των στοχευμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των διελεύσεων και τη μείωση, κατά το δυνατόν, της όχλησης προς τους οδηγούς.

Κατά την πρώτη πενταετία της παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος θα υλοποιήσει έργα ανάταξης και αναβάθμισης συνολικού ύψους άνω των 820 εκατ. ευρώ, ενώ σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης οι συνολικές επενδύσεις αναμένεται να φτάσουν τα 3 δισ. ευρώ.

Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκτεταμένες παρεμβάσεις σε επιλεγμένα τμήματα του άξονα, με στόχο την αναβάθμισή τους σε σύγχρονες και ασφαλείς διατομές, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, καθώς και την κατασκευή 12 αμφίπλευρων Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών και 19 χώρων Προσωρινής Στάθμευσης.