Στα ύψη οι τιμές των ακινήτων στα ελληνικά νησιά – Το προφίλ των ξένων αγοραστών

Η Ελλάδα κερδίζει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των ξένων αγοραστών ακινήτων, με τη ζήτηση για κατοικίες να παραμένει ισχυρή και τις τιμές στα ελληνικά νησιά να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.
Τα στοιχεία του Spitogatos για το β’ τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι σε αρκετούς δημοφιλείς προορισμούς οι ζητούμενες τιμές ακινήτων έχουν πλέον ξεπεράσει σημαντικά τον μέσο όρο, ενώ σε ορισμένα νησιά οι ετήσιες αυξήσεις ξεπερνούν το 30%.
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Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Elxis – At Home in Greece, σχεδόν ένας στους τρεις ξένους δυνητικούς αγοραστές, ποσοστό 30,8%, αναζητά ακίνητο στην Ελλάδα με βασικό στόχο τη μόνιμη διαμονή.
Στα 7.600 ευρώ το τετραγωνικό η Αντίπαρος
Στα ελληνικά νησιά, η Αντίπαρος βρίσκεται στην κορυφή της αγοράς, με τη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών να φτάνει τα 7.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Η τιμή αυτή ξεπερνά ακόμη και τη Μύκονο, παρά το γεγονός ότι η αγορά της Αντιπάρου διαθέτει πολύ μικρότερο απόθεμα.
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Ενδεικτικό είναι ότι από τα 149 διαθέσιμα διαμερίσματα προς πώληση στην Αντίπαρο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα 104 ήταν νεόδμητες κατοικίες.
Στα Νησιά του Αιγαίου, η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώθηκε στα 2.941 ευρώ/τ.μ., αυξημένη κατά 5,9% σε ετήσια βάση, με την Πάτμο να έχει την πρώτη θέση. Στα Νησιά του Ιονίου έφτασε τα 2.531 ευρώ/τ.μ., επίσης με αύξηση 5,9%, και εντυπωσιακά αυξημένες τιμές στους Παξούς.
Στην Κρήτη η μέση τιμή ανήλθε στα 2.250 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας ετήσια άνοδο 6,9%, ενώ σε βάθος πενταετίας η αύξηση φτάνει το 50%.
Οι ξένοι φέρνουν τη ζήτηση για κατοικία στην Ελλάδα
Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό παραμένει ιδιαίτερα έντονο, με τους αγοραστές από τις ΗΠΑ να βρίσκονται στην πρώτη θέση.
Ακολουθούν αγοραστές από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Γαλλία. Σημαντική είναι και η αύξηση της ζήτησης από την Αυστραλία, κυρίως από μέλη της ελληνικής διασποράς, καθώς το ενδιαφέρον έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι.
Οι ξένοι αγοραστές δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ υψηλό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης τα Χανιά, η Κέρκυρα και το Ηράκλειο.
Η Κρήτη πάντως βρίσκεται στην κορυφή της ζήτησης μεταξύ των περιοχών που εξετάζει η Elxis, με 42,9%, ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος με 22,9% και τα Ιόνια Νησιά με 12,7%.
Σχεδόν οι μισοί αναζητούν εξοχικό
Παρά την αυξημένη τάση για μόνιμη εγκατάσταση, το μεγαλύτερο ποσοστό των ξένων αγοραστών, 44,4%, εξακολουθεί να αναζητά εξοχική κατοικία.
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Ένα ακόμη 17,8% ενδιαφέρεται κυρίως για επενδυτικούς σκοπούς, ενώ μόλις 7% έχει ως βασικό κίνητρο την απόκτηση άδειας διαμονής μέσω του προγράμματος Golden Visa.
Η μειωμένη ζήτηση για Golden Visa συνδέεται και με τους περιορισμούς που ισχύουν, καθώς απαγορεύεται σε όσους κάνουν χρήση του προγράμματος να εκμεταλλεύονται το ακίνητό τους για επενδυτικούς σκοπούς μέσω πλατφορμών βραχυπρόθεσμης ενοικίασης.
Το φορολογικό κίνητρο για τους ξένους συνταξιούχους
Η αυξημένη ελκυστικότητα της μόνιμης διαμονής σε ελληνικά ακίνητα εξηγείται και από το πρόγραμμα που έχει εισαχθεί τα προηγούμενα χρόνια και προσφέρει σημαντικά φορολογικά κίνητρα σε ξένους συνταξιούχους.
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Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να φορολογούνται με συντελεστή 7% για 15 χρόνια.
Βασικές προϋποθέσεις είναι να υπάρχει συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και της χώρας όπου καταβάλλεται η σύνταξη, ο δικαιούχος να διαμένει στην Ελλάδα τουλάχιστον 183 ημέρες τον χρόνο και να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για πέντε από τα έξι προηγούμενα έτη.
Προτιμούν νεόδμητα ή βίλες
Οι ξένοι αγοραστές εμφανίζουν σαφή προτίμηση στις κατοικίες που μπορούν να κατοικηθούν άμεσα.
Το 71,7% αναζητά νεόδμητες κατοικίες ή ακίνητα που είναι έτοιμα προς χρήση, ενώ το 68,2% προτιμά βίλες. Αντίθετα, μόλις το 17,2% αναζητά διαμερίσματα.
Ο μέσος προϋπολογισμός των ξένων αγοραστών κινείται μεταξύ 320.000 και 340.000 ευρώ, σύμφωνα με την Elxis.
Οι τιμές ανεβαίνουν παρά την ισχυρή ζήτηση
Η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης για τους ξένους που αναζητούν είτε εξοχική είτε μόνιμη κατοικία.
Την ίδια ώρα, η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με το περιορισμένο διαθέσιμο απόθεμα σε αρκετούς δημοφιλείς προορισμούς, διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα και οδηγεί ορισμένα λιγότερο κορεσμένα νησιά σε εντυπωσιακούς ρυθμούς ανόδου.