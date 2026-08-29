Στα ύψη οι τιμές των ακινήτων στα ελληνικά νησιά – Το προφίλ των ξένων αγοραστών

Η Ελλάδα κερδίζει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των ξένων αγοραστών ακινήτων, με τη ζήτηση για κατοικίες να παραμένει ισχυρή και τις τιμές στα ελληνικά νησιά να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Τα στοιχεία του Spitogatos για το β’ τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι σε αρκετούς δημοφιλείς προορισμούς οι ζητούμενες τιμές ακινήτων έχουν πλέον ξεπεράσει σημαντικά τον μέσο όρο, ενώ σε ορισμένα νησιά οι ετήσιες αυξήσεις ξεπερνούν το 30%. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Elxis – At Home in Greece, σχεδόν ένας στους τρεις ξένους δυνητικούς αγοραστές, ποσοστό 30,8%, αναζητά ακίνητο στην Ελλάδα με βασικό στόχο τη μόνιμη διαμονή. Στα 7.600 ευρώ το τετραγωνικό η Αντίπαρος Στα ελληνικά νησιά, η Αντίπαρος βρίσκεται στην κορυφή της αγοράς, με τη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών να φτάνει τα 7.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η τιμή αυτή ξεπερνά ακόμη και τη Μύκονο, παρά το γεγονός ότι η αγορά της Αντιπάρου διαθέτει πολύ μικρότερο απόθεμα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ενδεικτικό είναι ότι από τα 149 διαθέσιμα διαμερίσματα προς πώληση στην Αντίπαρο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα 104 ήταν νεόδμητες κατοικίες.

Αντίπαρος ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Στα Νησιά του Αιγαίου, η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώθηκε στα 2.941 ευρώ/τ.μ., αυξημένη κατά 5,9% σε ετήσια βάση, με την Πάτμο να έχει την πρώτη θέση. Στα Νησιά του Ιονίου έφτασε τα 2.531 ευρώ/τ.μ., επίσης με αύξηση 5,9%, και εντυπωσιακά αυξημένες τιμές στους Παξούς. Στην Κρήτη η μέση τιμή ανήλθε στα 2.250 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας ετήσια άνοδο 6,9%, ενώ σε βάθος πενταετίας η αύξηση φτάνει το 50%.

Οι ξένοι φέρνουν τη ζήτηση για κατοικία στην Ελλάδα Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό παραμένει ιδιαίτερα έντονο, με τους αγοραστές από τις ΗΠΑ να βρίσκονται στην πρώτη θέση. Ακολουθούν αγοραστές από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Γαλλία. Σημαντική είναι και η αύξηση της ζήτησης από την Αυστραλία, κυρίως από μέλη της ελληνικής διασποράς, καθώς το ενδιαφέρον έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. Οι ξένοι αγοραστές δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ υψηλό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης τα Χανιά, η Κέρκυρα και το Ηράκλειο.

Νίσυρος ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI