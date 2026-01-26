Ακίνητα: Αυξάνονται οι πωλητές, με 2 στους 10 να λένε ότι διαθέτουν σπίτι που κρατούν κλειστό

Τη μείωση των πραγματικών αγοραστών, με μόνο το 4,37% να δηλώνει ότι θα αγοράσει ακίνητο εντός 12 μηνών, ενώ οι πωλητές παραμένουν σχεδόν διπλάσιοι και την ψυχολογική διάσταση της αγοράς, την προτίμηση των αγοραστών για νεόδμητα διαμερίσματα έναντι παλαιών με ίδια χαρακτηριστικά ανέδειξε μελέτη.

Παράλληλα, το στεγαστικό πρόβλημα θεωρείται από το 89% των πολιτών «πολύ μεγάλο», ενώ σημαντικό κίνητρο για την αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων είναι η προστασία των ιδιοκτητών και η τριετής φοροαπαλλαγή. Το πρόγραμμα «Το Σπίτι μου, 2» έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών πώλησης και ενοικίασης, με την πλειονότητα των πολιτών, των αγοραστών και των επαγγελματιών της αγοράς να συμφωνεί ότι είχε θετική επίδραση στις τιμές.

Αναλυτικότερα, με δείγμα 1.500 ατόμων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, όταν το παλιό ακίνητο προσφέρεται 30% φθηνότερα από το νεόδμητο, οι αγοραστές το προτιμούν, ενώ το όριο του 25 – 30% φαίνεται να καθορίζει την τελική επιλογή όπως αποκάλυψε το 5ο «Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων», που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών του επενδυτή και αναλυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη.

Ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης σχολίασε ότι είναι ξεκάθαρο πως, απέναντι στις υπερβολές που παρατηρούνται σήμερα στην αγορά, το παλιό διαμέρισμα προτιμάται από τους αγοραστές έναντι ενός νεόδμητου, όταν τα χαρακτηριστικά τους είναι ίδια, εφόσον προσφέρεται χαμηλότερη τιμολόγηση. Πρόσθεσε ότι το όριο του 25 – 30% φαίνεται να προκαλεί την αλλαγή γνώμης των αγοραστών και προτείνεται να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους πωλητές, αν θέλουν να πουληθεί πραγματικά το ακίνητό τους.

Οι πωλητές είναι πλέον σχεδόν διπλάσιοι από τους πραγματικούς αγοραστές

Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας ήταν η μεγαλύτερη μείωση του αριθμού όσων δηλώνουν αγοραστές σε σχέση με προηγούμενες έρευνες, αλλά και όσων πραγματικά θέλουν να αγοράσουν κάτι φέτος.

Το ποσοστό αυτών που δηλώνουν αγοραστές έπεσε από το 23% στο 19% και την ίδια ώρα όσοι θέλουν να αγοράσουν σπίτι «άμεσα, εντός εξαμήνου ή εντός του χρόνου» υποχώρησε από το 34% (Νοέμβριος 2024) στο 23% σήμερα. Στην πράξη λοιπόν μόλις το 4,37% των ερωτώμενων δηλώνουν αγοραστές που θέλουν να αγοράσουν ακίνητο εντός 12μήνου.

Με τους πωλητές να παραμένουν σταθερά στο 8%, βλέπουμε ότι ουσιαστικά οι πωλητές έχουν φτάσει να είναι σχεδόν διπλάσιοι από τους αγοραστές!

Το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει μεγάλο – Λύση η προστασία των ιδιοκτητών

Το 89% των πολιτών θεωρεί το Στεγαστικό πρόβλημα ως «αρκετά μεγάλο / πολύ μεγάλο πρόβλημα», ενώ ένα ακόμη 10% το θεωρεί «μικρό πρόβλημα». Αυτά τα αποτελέσματα παραμένουν σταθερά σε όλα τα «Βαρόμετρα» και καταδεικνύουν την ένταση του προβλήματος.

Σε άλλη ερώτηση, το 17% των ερωτηθέντων, δηλαδή σχεδόν 2 στους 10, δήλωσε πως διαθέτει σπίτι που κρατά κλειστό. Όσοι δήλωσαν πως έχουν τέτοιο ακίνητο, ρωτήθηκαν για το ποια θα ήταν τα κατάλληλα κίνητρα για να αποφασίσουν να ανοίξουν το σπίτι αυτό.

Το 65% διάλεξε τη μείωση φορολογίας

διάλεξε τη μείωση φορολογίας Το 64% τη γενναία επιδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση

τη γενναία επιδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση Το 62% επέλεξε τα μέτρα προστασίας των ιδιοκτητών

επέλεξε τα μέτρα προστασίας των ιδιοκτητών Το 35% περιμένει περαιτέρω αύξηση των τιμών

περιμένει περαιτέρω αύξηση των τιμών Ενώ το 18% απάντησε πως για κανέναν λόγο δεν θα ανοίξει το κλειστό του ακίνητο

Ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης εξήγησε ότι, δεδομένου ότι σοβαρή μείωση της φορολογίας δεν αναμένεται στο άμεσο μέλλον, ενώ οι όροι των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης θα πρέπει πρώτα να εξεταστούν, ο πιο άμεσος και «ανώδυνος» οικονομικά τρόπος για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια είναι να προστατευθούν, επιτέλους, οι ιδιοκτήτες. Πρόσθεσε ότι η σιγουριά στους ιδιοκτήτες θα δοθεί από το πιστοποιητικό φερεγγυότητας και όλα τα μέτρα που έχουν προταθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε τα σπίτια τους να μπουν στην αγορά. Εννοείται ότι σημαντική βοήθεια θα δοθεί επίσης από τη τριετή φοροαπαλλαγή για τα ακίνητα που είναι τώρα κλειστά, με την ελπίδα ότι το μέτρο αυτό θα μονιμοποιηθεί, ώστε να γίνει συνείδηση στον κόσμο.

Το πρόγραμμα «Το Σπίτι μου, 2» ανέβασε τις τιμές πώλησης και ενοικίασης των ακινήτων

Στην ερώτηση για τα αποτελέσματα που είχε το πρόγραμμα «Το Σπίτι μου, 2» στις τιμές πώλησης των κατοικιών, το 39% απάντησε «αύξηση πάνω από 10%», το 38% «αύξηση ως 10%», σταθερές είδε τις τιμές το 13% και το 2% θεωρεί ότι αυτές μειώθηκαν λόγω του προγράμματος. Έτσι περίπου το 77% των πολιτών θεωρεί πως το πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών (με αυτή τη γνώμη συμφωνεί το 87% των επαγγελματιών της αγοράς).

Στην ερώτηση για τις επιπτώσεις του προγράμματος αυτού στα ενοίκια των κατοικιών, το 82% εκτίμησε ότι οδήγησαν σε άνοδο ως 10% ή πάνω από 10%, με το 13% να δηλώνει πως οι τιμές έμειναν σταθερές και το 1% να λέει πως αυτές μειώθηκαν. Στην ομάδα αυτών που δηλώνουν αγοραστές και αναζητούν κατοικία το ποσοστό αυτό φτάνει το 87%.