Άνοδο στις χρεώσεις δικτύου ζητά ο ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο ως το 2030

Αυξήσεις εισηγείται ο ΔΕΔΔΗΕ στις χρεώσεις δικτύου που πληρώνουν οι καταναλωτές, ώστε να φέρει εις πέρας το νέο σχέδιο ανάπτυξης για την περίοδο 2026 – 2030.

Σύμφωνα με το κείμενο που τέθηκε χθες (17.11.2025) σε δημόσια διαβούλευση, ο ο διαχειριστής του δικτύου διανομής επανατοποθετεί το Επιτρεπόμενο Έσοδο στα 1,177 δισ. ευρώ για το 2026 και στα 1,443 δισ. ευρώ για το 2030. Πρόκειται δηλαδή, για μια σταδιακή άνοδο της τάξης των 266 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο ΔΕΔΔΗΕ αναμένει ότι θα αυξηθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο στη Χαμηλή Τάση (10,1%), όσο και στη Μέση Τάση (18,8%) στα επόμενα χρόνια, γεγονός που επηρεάζει τα κόστη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, η μέση χρέωση δικτύου τοποθετείται ψηλότερα με ένα ρυθμό 2,7% ετησίως για τους καταναλωτές της Χαμηλής Τάσης, που αποτελούν και την πλειοψηφία. Συγκεκριμένα, από 3,43 ευρώ την επόμενη χρονιά, θα διαμορφωθεί σε 3,81 ευρώ το 2030, όντας αυξημένη κατά 11% σε βάθος πενταετίας.

Παρομοίως, στη Μέση Τάση η χρέωση θα είναι 1,07 ευρώ το 2026 και στο τέλος της δεκαετίας θα ανέλθει σε 1,11 ευρώ.

Απομένει να φανεί ποιες αποφάσεις θα λάβει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) μετά το πέρας της διαβούλευσης. Συνήθως η Αρχή περικόπτει σε ένα βαθμό το πρόγραμμα του διαχειριστή, συγκρατώντας έτσι τις αυξήσεις για τους καταναλωτές. Αυτό έγινε, άλλωστε και πέρυσι, όταν ορισμένα από τα έργα που ζητούσε ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έγιναν δεκτά.