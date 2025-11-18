Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Άνοδο στις χρεώσεις δικτύου ζητά ο ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο ως το 2030

Τί δείχνει το νέο πενταετές σχέδιο ανάπτυξης του διαχειριστή διανομής
Κτήριο του ΔΕΔΔΗΕ
Χάρης Αποσπόρης

Αυξήσεις εισηγείται ο ΔΕΔΔΗΕ στις χρεώσεις δικτύου που πληρώνουν οι καταναλωτές, ώστε να φέρει εις πέρας το νέο σχέδιο ανάπτυξης για την περίοδο 2026 – 2030.

Σύμφωνα με το κείμενο που τέθηκε χθες (17.11.2025) σε δημόσια διαβούλευση, ο ο διαχειριστής του δικτύου διανομής επανατοποθετεί το Επιτρεπόμενο Έσοδο στα 1,177 δισ. ευρώ για το 2026 και στα 1,443 δισ. ευρώ για το 2030. Πρόκειται δηλαδή, για μια σταδιακή άνοδο της τάξης των 266 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο ΔΕΔΔΗΕ αναμένει ότι θα αυξηθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο στη Χαμηλή Τάση (10,1%), όσο και στη Μέση Τάση (18,8%) στα επόμενα χρόνια, γεγονός που επηρεάζει τα κόστη του.

Έτσι, η μέση χρέωση δικτύου τοποθετείται ψηλότερα με ένα ρυθμό 2,7% ετησίως για τους καταναλωτές της Χαμηλής Τάσης, που αποτελούν και την πλειοψηφία. Συγκεκριμένα, από 3,43 ευρώ την επόμενη χρονιά, θα διαμορφωθεί σε 3,81 ευρώ το 2030, όντας αυξημένη κατά 11% σε βάθος πενταετίας.

Παρομοίως, στη Μέση Τάση η χρέωση θα είναι 1,07 ευρώ το 2026 και στο τέλος της δεκαετίας θα ανέλθει σε 1,11 ευρώ.

Απομένει να φανεί ποιες αποφάσεις θα λάβει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) μετά το πέρας της διαβούλευσης. Συνήθως η Αρχή περικόπτει σε ένα βαθμό το πρόγραμμα του διαχειριστή, συγκρατώντας έτσι τις αυξήσεις για τους καταναλωτές. Αυτό έγινε, άλλωστε και πέρυσι, όταν ορισμένα από τα έργα που ζητούσε ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έγιναν δεκτά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
328
100
67
63
63
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Σε τριπλή ζώνη θυέλλης η ελληνική οικονομία: Πώς επηρεάζεται από δασμούς, πόλεμο, έλλειψη εργατικού δυναμικού
Η Ελλάδα, παρά τις σημαντικές οικονομικές επιδόσεις της, ανήκει στις πιο πληττόμμενες από τους δασμούς Τραμπ, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη ροή μετανάστευσης
Rising stack of coins with Greek flag in the background. Economy, finance, interest rates concept.
Γέφυρα στο Ταμείο Ανάκαμψης μετά το 2026 με μεταφορά πόρων του στo Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας και αδιάθετα ΕΣΠΑ
Ορισμένες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μετά το 2026, ιδίως στην περίπτωση χρηματοοικονομικών μέσων που παρέχουν χρηματοδότηση για επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα
Ένα γαλλικό άρμα μάχης Leclerc
Κομισιόν: Φρένο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας από το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης – Καμπανάκι για ΟΠΕΚΕΠΕ και τουρισμό
Η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να μετριαστεί στο 1,7% το 2027, καθώς το RRF (Ταμείο Ανάκαμψης) πλησιάζει στο τέλος του, σημειώνει η φθινοπωρινή έκθεση της Κομισιόν
Falling stock exchange statistics with red arrow on screen. Trade and finance depression concept. 3D Rendering 5
Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού: Πρωτογενές πλεόνασμα 10,3 δισ. στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου
Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 10,298 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 7,192 δισ. ευρώ
iStock
Newsit logo
Newsit logo