Απάτη με την χρήση AI εμφανίζει τον Γιάννη Στουρνάρα να υπόσχεται «εύκολα κέρδη» – Προειδοποίηση από την ΤτΕ

O Γιάννης Στουρνάρας παρουσιάζεται με την χρήση εργαλείων AI να συμμετέχει σε διάλογο όπου προτείνει πλατφόρμα
Ο Γιάννης Στουρνάρας
Ο Διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ψεύτικες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, που εμφανίζουν τον Γιάννη Στουρνάρα να συνομιλεί με δημοσιογράφους και να παραπέμπει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα «επένδυσης», καταγγέλλει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για περιεχόμενο δημιουργημένο με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) και ότι στόχος είναι η εξαπάτηση πολιτών.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, στις αναρτήσεις ο Γιάννης Στουρνάρας παρουσιάζεται με την χρήση εργαλείων AI να συμμετέχει σε διάλογο όπου προτείνεται πλατφόρμα με μικρή οικονομική συμμετοχή και υπόσχεση για πολύ μεγάλα κέρδη, ένα μοτίβο που έχει εμφανιστεί ξανά σε απόπειρες απάτης με κατάχρηση του ονόματος ή του λογότυπου της κεντρικής τράπεζας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος υπενθυμίζει ότι δεν λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα για φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις και ότι δεν αποδέχεται καταθέσεις, δεν εισπράττει προμήθειες για μεταφορές κεφαλαίων και δεν εκδίδει «βεβαιώσεις» για αποδεσμεύσεις χρημάτων. Καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε επαφή με τέτοιου τύπου προτάσεις, να μην στέλνουν χρήματα και να μην κοινοποιούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή καρτών σε οποιονδήποτε εμφανίζεται να την εκπροσωπεί.

Αν κάποιος λάβει ύποπτα μηνύματα ή ηλεκτρονική αλληλογραφία που εμφανίζονται ως προερχόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος, η κεντρική τράπεζα ζητά να ενημερώνονται άμεσα ή να συμβουλεύονται τις αρμόδιες αρχές.

